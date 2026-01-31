НБА. Первый в карьере дабл-дабл Егора Дёмина (25+10) помог «Бруклину» обыграть «Юту», Никола Йокич вернулся в строй и набрал 31+12 за 24,5 минуты в победном матче с «Клипперс» и другие результаты
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли девять матчей.
«Денвер» обыграл «Клипперс» (122:109). Центровой «Наггетс» Никола Йокич вернулся в строй и набрал 31 очко и 12 подборов за 24,5 минуты (8 из 11 с игры).
«Лейкерс» разгромили «Вашингтон» (142:111) благодаря 37 очкам, 11 подборам и 13 передачам Луки Дончича. После первой половины встречи на счету словенца уже был трипл-дабл.
Егор Дёмин обновил личный рекорд результативности и оформил первый в карьере дабл-дабл, набрав 25 очков и 10 подборов в победном матче против «Юты» (8 из 16 с игры, 6 из 12 из-за дуги, 3 из 4 с линии).
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Очень приятно это смотреть.
Трешка летит у всех. В защите главное не просесть, но атака Оклы не так страшна
Гордон нужен против Луки и Рэндла, прежде всего