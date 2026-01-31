  • Спортс
  НБА. Первый в карьере дабл-дабл Егора Дёмина (25+10) помог «Бруклину» обыграть «Юту», Никола Йокич вернулся в строй и набрал 31+12 за 24,5 минуты в победном матче с «Клипперс» и другие результаты
НБА. Первый в карьере дабл-дабл Егора Дёмина (25+10) помог «Бруклину» обыграть «Юту», Никола Йокич вернулся в строй и набрал 31+12 за 24,5 минуты в победном матче с «Клипперс» и другие результаты

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли девять матчей.

«Денвер» обыграл «Клипперс» (122:109). Центровой «Наггетс» Никола Йокич вернулся в строй и набрал 31 очко и 12 подборов за 24,5 минуты (8 из 11 с игры).

«Лейкерс» разгромили «Вашингтон» (142:111) благодаря 37 очкам, 11 подборам и 13 передачам Луки Дончича. После первой половины встречи на счету словенца уже был трипл-дабл.

Егор Дёмин обновил личный рекорд результативности и оформил первый в карьере дабл-дабл, набрав 25 очков и 10 подборов в победном матче против «Юты» (8 из 16 с игры, 6 из 12 из-за дуги, 3 из 4 с линии).

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Никола после травмы оформил 31+12+5 за 24 минуты. Это просто нечто.
Первый дабл-дабл есть, ждем карьер-хай по очкам от Егора!
Ответ Дмитрий Кузьмин
Первый дабл-дабл есть, ждем карьер-хай по очкам от Егора!
Ну вот, досчитали таки, молодец !
Можно критиковать Луку за отсутствие защиты, за физические кондиции, за игру в одного, за то, что вряд ли с таким стилем игры можно выиграть титул, и всё это по делу, но статистически он смотрится невероятно - 26+10+11 за половину с 9 из 13 с игры!
Ответ petetheanswer
Можно критиковать Луку за отсутствие защиты, за физические кондиции, за игру в одного, за то, что вряд ли с таким стилем игры можно выиграть титул, и всё это по делу, но статистически он смотрится невероятно - 26+10+11 за половину с 9 из 13 с игры!
да не только статистически, его игра через раз - это высший уровень, за которым приятно наблюдать
Ответ petetheanswer
Можно критиковать Луку за отсутствие защиты, за физические кондиции, за игру в одного, за то, что вряд ли с таким стилем игры можно выиграть титул, и всё это по делу, но статистически он смотрится невероятно - 26+10+11 за половину с 9 из 13 с игры!
Трипл дабл за 18 минут игрового времени. Спокойненько.🤭
Первый дабл дабл Егора, великолепный матч! Наш слоняра👍
Ответ totocash
Первый дабл дабл Егора, великолепный матч! Наш слоняра👍
Так 25+9, если верить цифрам то не дотянул.
Ответ JV
Так 25+9, если верить цифрам то не дотянул.
На ESPN 10 подборов указано
Никола Йокич, оказывается, возвращается. Много интриг: будут ли ограниченные минуты у лучшего в мире, и сильно ли и он праздновал победу Джоковича.
Ответ Алекс Баландин
Никола Йокич, оказывается, возвращается. Много интриг: будут ли ограниченные минуты у лучшего в мире, и сильно ли и он праздновал победу Джоковича.
Комментарий скрыт
Ответ Никита1151
Комментарий скрыт
Не, это точно не вброс. Линия быстро отреагировала
И сразу атака Денвера возвращается на привычные 120+. При этом защита вроде осталась, тьфу-тьфу-тьфу.
Очень приятно это смотреть.
Здоровые Денвер фавориты на гайки
Ответ La Corsa
Здоровые Денвер фавориты на гайки
Без Гордона будет тяжко( Бедро раз разом.
Ответ Jackvrn
Без Гордона будет тяжко( Бедро раз разом.
Тяжко, но можно и так. Спасибо прогрессу Уотсона и в целом наличию скамейки

Трешка летит у всех. В защите главное не просесть, но атака Оклы не так страшна

Гордон нужен против Луки и Рэндла, прежде всего
Легендарная битва Кэма Томаса и Кейонте Джорджа
Ура, Колян вернулся! Чулок с руки на ногу надел. Кладёт корявенько, но всё в корзиночку. Красава! Отдохнул знатно. Денвер-первый фаворит на гайки. Пора Коле брать вторую, пора!
Вот это пасон на Ватсона! Гениально
