Купер Флэгг о дуэли с Коном Книппелом: «Мы будем вспоминать этот матч и этот год всю жизнь»

Купер Флэгг поделился эмоциями после встречи с Коном Книппелом.

Форварды Купер Флэгг и Кон Книппел – бывшие партнеры по Дьюку – являются основными претендентами на звание Лучшего новичка года в НБА . В матче «Далласа » против «Шарлотт » (121:123) друзья набрали 83 очка на двоих. Флэгг стал лучшим по результативности, Книппел помог своей команде победить в концовке.

«Невероятно. Не хотел бы ничего иного. Мы оба будем вспоминать этот матч и год в целом всю свою жизнь, обсуждать и все такое. Уникальный опыт и возможность.

С прошлого года знал, что когда он находит варианты легких бросков с начала матча и набирает ход, это очень плохо. Так и происходит со многими отличными «шутерами». Нельзя давать им открытые броски и давать найти ритм.

Я стараюсь научиться лучше действовать в концовках. Стать лучше. Не могу сказать, что у меня с этим проблемы, но уже постоянно сталкиваюсь со сдваиваниями, пока определяюсь, как лучше быть эффективным в такие моменты», – признался Флэгг.