Купер Флэгг о дуэли с Коном Книппелом: «Мы будем вспоминать этот матч и этот год всю жизнь»
Форварды Купер Флэгг и Кон Книппел – бывшие партнеры по Дьюку – являются основными претендентами на звание Лучшего новичка года в НБА. В матче «Далласа» против «Шарлотт» (121:123) друзья набрали 83 очка на двоих. Флэгг стал лучшим по результативности, Книппел помог своей команде победить в концовке.
«Невероятно. Не хотел бы ничего иного. Мы оба будем вспоминать этот матч и год в целом всю свою жизнь, обсуждать и все такое. Уникальный опыт и возможность.
С прошлого года знал, что когда он находит варианты легких бросков с начала матча и набирает ход, это очень плохо. Так и происходит со многими отличными «шутерами». Нельзя давать им открытые броски и давать найти ритм.
Я стараюсь научиться лучше действовать в концовках. Стать лучше. Не могу сказать, что у меня с этим проблемы, но уже постоянно сталкиваюсь со сдваиваниями, пока определяюсь, как лучше быть эффективным в такие моменты», – признался Флэгг.
А если серьезно, то матч огненный был. Первый раз вижу, чтобы новички на таком уровне зарубились друг с другом.
Только для этого Далласу надо выигрывать в лотерее драфта хотя бы 3-й пик. Даже оставшийся из тройки Петерсон-Бузер-Дибанца вполне стоит Книппела, потому что там у всех троих потенциал (супер)звезд. В обратную сторону не сработает, потому что Даллас не отдаст Флэгга даже за 1-й пик, особенно после вчерашнего.
Также вопрос, насколько это нужно Книппелу. Он сам по себе большой талант, а в Дьюке приходилось быть в тени Флэгга, пусть даже он и его друг. У Кона, судя по соседней новости, немалые амбиции, ему важно выиграть "новичка", и, возможно, быть первой звездой, что в связке с Флэггом вряд ли получится.