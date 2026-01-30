5

Купер Флэгг о дуэли с Коном Книппелом: «Мы будем вспоминать этот матч и этот год всю жизнь»

Купер Флэгг поделился эмоциями после встречи с Коном Книппелом.

Форварды Купер Флэгг и Кон Книппел – бывшие партнеры по Дьюку – являются основными претендентами на звание Лучшего новичка года в НБА. В матче «Далласа» против «Шарлотт» (121:123) друзья набрали 83 очка на двоих. Флэгг стал лучшим по результативности, Книппел помог своей команде победить в концовке.

«Невероятно. Не хотел бы ничего иного. Мы оба будем вспоминать этот матч и год в целом всю свою жизнь, обсуждать и все такое. Уникальный опыт и возможность.

С прошлого года знал, что когда он находит варианты легких бросков с начала матча и набирает ход, это очень плохо. Так и происходит со многими отличными «шутерами». Нельзя давать им открытые броски и давать найти ритм.

Я стараюсь научиться лучше действовать в концовках. Стать лучше. Не могу сказать, что у меня с этим проблемы, но уже постоянно сталкиваюсь со сдваиваниями, пока определяюсь, как лучше быть эффективным в такие моменты», – признался Флэгг.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
logoКупер Флэгг
logoДаллас
logoНБА
logoКон Книппел
logoШарлотт
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Даже 50 не набрал. Похоже, баст.
А если серьезно, то матч огненный был. Первый раз вижу, чтобы новички на таком уровне зарубились друг с другом.
Вот бы их снова объединить в одну команду. В потенциале, это может стать одним из лучших дуэтов в истории НБА
Ответ Плейбуки Дока Риверса
Вот бы их снова объединить в одну команду. В потенциале, это может стать одним из лучших дуэтов в истории НБА
Слишком громко
Ответ Плейбуки Дока Риверса
Вот бы их снова объединить в одну команду. В потенциале, это может стать одним из лучших дуэтов в истории НБА
Да, они идеально сочетаются на площадке.
Только для этого Далласу надо выигрывать в лотерее драфта хотя бы 3-й пик. Даже оставшийся из тройки Петерсон-Бузер-Дибанца вполне стоит Книппела, потому что там у всех троих потенциал (супер)звезд. В обратную сторону не сработает, потому что Даллас не отдаст Флэгга даже за 1-й пик, особенно после вчерашнего.
Также вопрос, насколько это нужно Книппелу. Он сам по себе большой талант, а в Дьюке приходилось быть в тени Флэгга, пусть даже он и его друг. У Кона, судя по соседней новости, немалые амбиции, ему важно выиграть "новичка", и, возможно, быть первой звездой, что в связке с Флэггом вряд ли получится.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кон Книппел: «Флэгг был лучшим игроком среди всех, с кем мы встречались в этом сезоне»
30 января, 16:37
Что за битва топ-новичков НБА! У Флэгга – рекорд по очкам для тинейджеров (49!), у Книппела – победа, вырванная из рук друга
30 января, 13:30
Купер Флэгг и Кон Книппел набрали 83 очка – лучший суммарный показатель для двух новичков-соперников за последние 50 лет
30 января, 07:08Видео
Рекомендуем
Главные новости
НБА. «Бруклин» Дёмина примет «Лейкерс», «Детройт» сыграет с «Денвером» и другие матчи
вчера, 22:45
Евролига. Бросок Джериана Гранта принес «Панатинаикосу» победу над «Реалом», «Фенербахче» обыграл «Барселону» на выезде и другие результаты
вчера, 21:41
Джордан Отт и Чарльз Ли стали лучшими тренерами января в НБА
вчера, 21:07
«Бостон» обменял Анферни Саймонса в «Чикаго» на Николу Вучевича
вчера, 20:58
«Уорриорз» включились в активные переговоры об обмене Дрэймонда Грина
вчера, 20:36
Лука Дончич и Джейлен Браун признаны лучшими игроками января в НБА
вчера, 20:12Фото
🏀 NBA vs Nike! Как спортивный бренд поменял правила лиги? Узнайте в новом тесте
вчера, 20:00Тесты и игры
«Мемфис» получит крупнейшее торговое исключение в истории НБА после обмена Джарена Джексона
вчера, 19:56
Джейден Айви и Майкл Конли переходят в «Чикаго», а Кевин Хертер и Дарио Шарич отправятся в «Детройт» в рамках трехстороннего обмена
вчера, 19:40
Купер Флэгг и Кон Книппел в третий раз подряд стали лучшими новичками месяца
вчера, 19:21
Ко всем новостям
Последние новости
«Бавария» предлагает Ибону Наварро трехлетний контракт
вчера, 18:16
«Хапоэль Тель-Авив» ведет переговоры с Гершоном Ябуселе (Sport5)
вчера, 18:03
Премьер-лига. Женщины. «Динамо Курск» уверенно обыграло «Энергию»
вчера, 17:23
Лаури Маркканен о Миикке Мууринене «Я бы не беспокоился о его будущем. У него есть атлетические данные, чтобы добиться успеха»
вчера, 14:02
Сергей Кущенко об увольнении Юдина из «Локомотива»: «Наверное, Антону не хватило опыта для того, чтобы дать результат в кратчайшие сроки»
вчера, 13:46
Кэмерон Пэйн: «Главное, к чему не могу привыкнуть в Европе – это судьи и их стандарты»
вчера, 13:15
Джош Нибо выбыл минимум на две недели
вчера, 11:36
Доминик Барлоу – первый игрок «Филадельфии» со времен Чарльза Баркли с 25 очками и 10 подборами в атаке
вчера, 09:37
Еврокубок. «Шленск» взял верх над «Бахчешехиром», «Ульм» уступил «Будучности»
2 февраля, 21:06
Адриатическая лига. 27 очков Зорана Драгича не спасли «Сплит» от поражения в матче с КРКА, ФМП проиграл «Борацу Чачак»
2 февраля, 20:16
Рекомендуем