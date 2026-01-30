Кон Книппел: «Флэгг был лучшим игроком среди всех, с кем мы встречались в этом сезоне»
Кон Книппел помог «Шарлотт» выиграть матч против «Далласа» (123:121). Форвард установил рекорд карьеры (34), попал 8 из 12 трехочковых, а его действия в концовке матча стали решающими для победы. Его друг и бывший партнер по команде Дьюка форвард «Далласа» Купер Флэгг набрал 49 очков и стал самым результативным в матче.
«Сумасшедшая концовка феноменальной игры. Флэгг был первым на паркете сегодня. Лучший игрок, с которым мы встречались в этом сезоне вообще. Здорово соревноваться с лучшими, а наши взаимоотношения добавляют соревновательного огня. Было весело.
Оба хотели бы выиграть звание Лучшего новичка. Но мы это не обсуждаем. Думаю, его 49+10 позволят ему обойти меня в рейтинге. Пусть. Награда – это круто. Но я буду рад за него, если она ему достанется.
Зато мы победили. Это для меня важнее», – заключил Книппел.
Пацан, ну ты так не борщи уже, да?