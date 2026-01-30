10

Кон Книппел: «Флэгг был лучшим игроком среди всех, с кем мы встречались в этом сезоне»

Кон Книппел поделился эмоциями после исторической игры против друга и соперника.

Кон Книппел помог «Шарлотт» выиграть матч против «Далласа» (123:121). Форвард установил рекорд карьеры (34), попал 8 из 12 трехочковых, а его действия в концовке матча стали решающими для победы. Его друг и бывший партнер по команде Дьюка форвард «Далласа» Купер Флэгг набрал 49 очков и стал самым результативным в матче.

«Сумасшедшая концовка феноменальной игры. Флэгг был первым на паркете сегодня. Лучший игрок, с которым мы встречались в этом сезоне вообще. Здорово соревноваться с лучшими, а наши взаимоотношения добавляют соревновательного огня. Было весело.

Оба хотели бы выиграть звание Лучшего новичка. Но мы это не обсуждаем. Думаю, его 49+10 позволят ему обойти меня в рейтинге. Пусть. Награда – это круто. Но я буду рад за него, если она ему достанется.

Зато мы победили. Это для меня важнее», – заключил Книппел.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
logoДаллас
logoНБА
logoКупер Флэгг
logoКон Книппел
logoШарлотт
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Было бы здорово, если бы награду Новичка разделили бы. Купер показывает, что весь хайп был оправдан, и что это будет его Лига. Но Кон сделал Шарлотт командой Плей-ин, и это тоже должно быть вознаграждено
Ответ Плейбуки Дока Риверса
Было бы здорово, если бы награду Новичка разделили бы. Купер показывает, что весь хайп был оправдан, и что это будет его Лига. Но Кон сделал Шарлотт командой Плей-ин, и это тоже должно быть вознаграждено
Привыкли к распилу?)
"Лучший игрок, с которым мы встречались в этом сезоне вообще."
Пацан, ну ты так не борщи уже, да?
Ответ Kudim41
"Лучший игрок, с которым мы встречались в этом сезоне вообще." Пацан, ну ты так не борщи уже, да?
А кто Шарлотт накидал больше 49? )
Ответ Tim Timson
А кто Шарлотт накидал больше 49? )
Харден 55 , вы чё забыли?
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Что за битва топ-новичков НБА! У Флэгга – рекорд по очкам для тинейджеров (49!), у Книппела – победа, вырванная из рук друга
30 января, 13:30
Купер Флэгг и Кон Книппел набрали 83 очка – лучший суммарный показатель для двух новичков-соперников за последние 50 лет
30 января, 07:08Видео
Купер Флэгг набрал 49 очков в матче с «Шарлотт», обновив рекорд результативности НБА среди игроков не старше 19 лет
30 января, 05:41Видео
Рекомендуем
Главные новости
НБА. «Бруклин» Дёмина примет «Лейкерс», «Детройт» сыграет с «Денвером» и другие матчи
вчера, 22:45
Евролига. Бросок Джериана Гранта принес «Панатинаикосу» победу над «Реалом», «Фенербахче» обыграл «Барселону» на выезде и другие результаты
вчера, 21:41
Джордан Отт и Чарльз Ли стали лучшими тренерами января в НБА
вчера, 21:07
«Бостон» обменял Анферни Саймонса в «Чикаго» на Николу Вучевича
вчера, 20:58
«Уорриорз» включились в активные переговоры об обмене Дрэймонда Грина
вчера, 20:36
Лука Дончич и Джейлен Браун признаны лучшими игроками января в НБА
вчера, 20:12Фото
🏀 NBA vs Nike! Как спортивный бренд поменял правила лиги? Узнайте в новом тесте
вчера, 20:00Тесты и игры
«Мемфис» получит крупнейшее торговое исключение в истории НБА после обмена Джарена Джексона
вчера, 19:56
Джейден Айви и Майкл Конли переходят в «Чикаго», а Кевин Хертер и Дарио Шарич отправятся в «Детройт» в рамках трехстороннего обмена
вчера, 19:40
Купер Флэгг и Кон Книппел в третий раз подряд стали лучшими новичками месяца
вчера, 19:21
Ко всем новостям
Последние новости
«Бавария» предлагает Ибону Наварро трехлетний контракт
вчера, 18:16
«Хапоэль Тель-Авив» ведет переговоры с Гершоном Ябуселе (Sport5)
вчера, 18:03
Премьер-лига. Женщины. «Динамо Курск» уверенно обыграло «Энергию»
вчера, 17:23
Лаури Маркканен о Миикке Мууринене «Я бы не беспокоился о его будущем. У него есть атлетические данные, чтобы добиться успеха»
вчера, 14:02
Сергей Кущенко об увольнении Юдина из «Локомотива»: «Наверное, Антону не хватило опыта для того, чтобы дать результат в кратчайшие сроки»
вчера, 13:46
Кэмерон Пэйн: «Главное, к чему не могу привыкнуть в Европе – это судьи и их стандарты»
вчера, 13:15
Джош Нибо выбыл минимум на две недели
вчера, 11:36
Доминик Барлоу – первый игрок «Филадельфии» со времен Чарльза Баркли с 25 очками и 10 подборами в атаке
вчера, 09:37
Еврокубок. «Шленск» взял верх над «Бахчешехиром», «Ульм» уступил «Будучности»
2 февраля, 21:06
Адриатическая лига. 27 очков Зорана Драгича не спасли «Сплит» от поражения в матче с КРКА, ФМП проиграл «Борацу Чачак»
2 февраля, 20:16
Рекомендуем