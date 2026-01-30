Менеджер НБА: «Банкеро напоминает Кармело Энтони. Талантливый, но не всегда делает команду лучше»

В НБА начинают критически рассматривать перспективы Паоло Банкеро.

Со следующего сезона в силу вступает максимальный контракт форварда Паоло Банкеро . Если «Орландо » не скинет Тайуса Джонса и негарантированный контракт Джонатана Айзека , то может выйти за пределы второго налогового порога.

Несмотря на дорогостоящий обмен защитника Десмонда Бэйна, команда продолжает показывать атакующий рейтинг ниже среднего (19-й). В защите «Мэджик» потеряли свои лидирующие позиции и откатились на средний уровень (15-й).

«Банкеро – атлетичный и очень талантливый игрок, который не всегда делает свою команду лучше. Этим он иногда напоминает Кармело Энтони.

Он еще молод. «Мэджик» верят, что он повзрослеет и начнет это делать. Но, думаю, они уже беспокоятся по поводу максимального контракта с опцией», – рассудил менеджер с Запада НБА.