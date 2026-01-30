  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Менеджер НБА: «Банкеро напоминает Кармело Энтони. Талантливый, но не всегда делает команду лучше»
5

Менеджер НБА: «Банкеро напоминает Кармело Энтони. Талантливый, но не всегда делает команду лучше»

В НБА начинают критически рассматривать перспективы Паоло Банкеро.

Со следующего сезона в силу вступает максимальный контракт форварда Паоло Банкеро. Если «Орландо» не скинет Тайуса Джонса и негарантированный контракт Джонатана Айзека, то может выйти за пределы второго налогового порога.

Несмотря на дорогостоящий обмен защитника Десмонда Бэйна, команда продолжает показывать атакующий рейтинг ниже среднего (19-й). В защите «Мэджик» потеряли свои лидирующие позиции и откатились на средний уровень (15-й).

«Банкеро – атлетичный и очень талантливый игрок, который не всегда делает свою команду лучше. Этим он иногда напоминает Кармело Энтони.

Он еще молод. «Мэджик» верят, что он повзрослеет и начнет это делать. Но, думаю, они уже беспокоятся по поводу максимального контракта с опцией», – рассудил менеджер с Запада НБА.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
logoДжонатан Айзек
logoПаоло Банкеро
logoОрландо
logoНБА
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Идеальное сравнения. Я думал кого же он мне напоминает)
Кармело сильнее был на 3 головы. И играл он во времена где топовых защитников было больше
Ну не... Кармело выделялся, он мог в одного затащить какую то игру, при этом показывал отличную точность.

А когда Банкеро тащил??? Ему выдали тьму аванса, а на деле деградация
Заберите его хоть за бесплатно, пока есть Саагс, Блейк, Бейн и братья Вагнеры
Так то да, но Кармело умел нормально трешки бросать. Орландо зашли в тупик, лидеры получают много бабла, и теперь проблемы с потолком. Летом сделали ставку на игрока, за которого много пиков отдали и не получили желаемого. Летом я ожидал что этот сезон будет прорывным для Орландо, а оказалось всё не так.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чендлер Парсонс: «208 см, 122 кг. Не может Паоло Банкеро провоцировать меньше фолов, чем Дени Авдия и Остин Ривз»
27 января, 17:40
45 очков Донована Митчелла принесли «Кливленду» победу над «Орландо»
27 января, 04:32Видео
«Орландо» открыт к обмену Гоги Битадзе, Джонатана Айзека и Тайуса Джонса
22 января, 20:19
Рекомендуем
Главные новости
НБА. «Бруклин» Дёмина примет «Лейкерс», «Детройт» сыграет с «Денвером» и другие матчи
вчера, 22:45
Евролига. Бросок Джериана Гранта принес «Панатинаикосу» победу над «Реалом», «Фенербахче» обыграл «Барселону» на выезде и другие результаты
вчера, 21:41
Джордан Отт и Чарльз Ли стали лучшими тренерами января в НБА
вчера, 21:07
«Бостон» обменял Анферни Саймонса в «Чикаго» на Николу Вучевича
вчера, 20:58
«Уорриорз» включились в активные переговоры об обмене Дрэймонда Грина
вчера, 20:36
Лука Дончич и Джейлен Браун признаны лучшими игроками января в НБА
вчера, 20:12Фото
🏀 NBA vs Nike! Как спортивный бренд поменял правила лиги? Узнайте в новом тесте
вчера, 20:00Тесты и игры
«Мемфис» получит крупнейшее торговое исключение в истории НБА после обмена Джарена Джексона
вчера, 19:56
Джейден Айви и Майкл Конли переходят в «Чикаго», а Кевин Хертер и Дарио Шарич отправятся в «Детройт» в рамках трехстороннего обмена
вчера, 19:40
Купер Флэгг и Кон Книппел в третий раз подряд стали лучшими новичками месяца
вчера, 19:21
Ко всем новостям
Последние новости
«Бавария» предлагает Ибону Наварро трехлетний контракт
вчера, 18:16
«Хапоэль Тель-Авив» ведет переговоры с Гершоном Ябуселе (Sport5)
вчера, 18:03
Премьер-лига. Женщины. «Динамо Курск» уверенно обыграло «Энергию»
вчера, 17:23
Лаури Маркканен о Миикке Мууринене «Я бы не беспокоился о его будущем. У него есть атлетические данные, чтобы добиться успеха»
вчера, 14:02
Сергей Кущенко об увольнении Юдина из «Локомотива»: «Наверное, Антону не хватило опыта для того, чтобы дать результат в кратчайшие сроки»
вчера, 13:46
Кэмерон Пэйн: «Главное, к чему не могу привыкнуть в Европе – это судьи и их стандарты»
вчера, 13:15
Джош Нибо выбыл минимум на две недели
вчера, 11:36
Доминик Барлоу – первый игрок «Филадельфии» со времен Чарльза Баркли с 25 очками и 10 подборами в атаке
вчера, 09:37
Еврокубок. «Шленск» взял верх над «Бахчешехиром», «Ульм» уступил «Будучности»
2 февраля, 21:06
Адриатическая лига. 27 очков Зорана Драгича не спасли «Сплит» от поражения в матче с КРКА, ФМП проиграл «Борацу Чачак»
2 февраля, 20:16
Рекомендуем