  • Менеджер НБА: «Кливленд» активно работает на рынке обменов. Хоть мы и не понимаем, чего они пытаются достичь»
Менеджер НБА: «Кливленд» активно работает на рынке обменов. Хоть мы и не понимаем, чего они пытаются достичь»

За «Кавальерс» внимательно следят в НБА.

«Кливленд» приближается к очередному критическому периоду. Сезон-2026/27 будет последним гарантированным в контракте Донована Митчелла, после чего у игрока будет возможность досрочно прекратить сотрудничество.

Действия клуба являются предметом внимательной оценки в лиге.

«Кливленд» очень активен на рынке обменов. Мы не понимаем, чего они пытаются достичь, возможно, они и сами не полностью с этим разобрались, но работа ведется», – сообщил ESPN менеджер клуба с Востока.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
5 комментариев
Очевидно, в Кливленде хотят:
1. Исправить собственную ошибку в виде приглашения Лонзо Болла;
2. Получить что-то полезное вместо играющего по настроению Хантера;
3. Попытаться превратить останки Макса Струса во что-то, что может играть.

Если у фронт-офиса бомбанет, и случится трейд кого-то, из большой четверки - буду удивлен. Но, возможно, даже рад)
Ответ Santy-44
... Гарланд - "священная" корова?
Ответ Santy-44
Я думаю , что их главный мотив должен быть что-то типо разгрузки платежки с минимальными потерями для результата. Самая большая платежка в НБА , с 22 лямами за 2-ым апроном в команде которая идет 29-20 на востоке. Хоть и травмы довольно сильно зарешали для них , не думаю , что результат бы был сильно лучше.
Им бы Лонзо в Бруклин скинуть на игрока с минималкой из Бруклина - уже неплохо бы было. Хотя придется приплатить 2-ым раундом скорее всего за такую помощь.
Три максималки в одной команде - это зло.
