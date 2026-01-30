Менеджер НБА: «Кливленд» активно работает на рынке обменов. Хоть мы и не понимаем, чего они пытаются достичь»
За «Кавальерс» внимательно следят в НБА.
«Кливленд» приближается к очередному критическому периоду. Сезон-2026/27 будет последним гарантированным в контракте Донована Митчелла, после чего у игрока будет возможность досрочно прекратить сотрудничество.
Действия клуба являются предметом внимательной оценки в лиге.
«Кливленд» очень активен на рынке обменов. Мы не понимаем, чего они пытаются достичь, возможно, они и сами не полностью с этим разобрались, но работа ведется», – сообщил ESPN менеджер клуба с Востока.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
1. Исправить собственную ошибку в виде приглашения Лонзо Болла;
2. Получить что-то полезное вместо играющего по настроению Хантера;
3. Попытаться превратить останки Макса Струса во что-то, что может играть.
Если у фронт-офиса бомбанет, и случится трейд кого-то, из большой четверки - буду удивлен. Но, возможно, даже рад)
Им бы Лонзо в Бруклин скинуть на игрока с минималкой из Бруклина - уже неплохо бы было. Хотя придется приплатить 2-ым раундом скорее всего за такую помощь.
Три максималки в одной команде - это зло.