Менеджер НБА: «Кливленд» активно работает на рынке обменов. Хоть мы и не понимаем, чего они пытаются достичь»

За «Кавальерс» внимательно следят в НБА.

«Кливленд» приближается к очередному критическому периоду. Сезон-2026/27 будет последним гарантированным в контракте Донована Митчелла, после чего у игрока будет возможность досрочно прекратить сотрудничество.

Действия клуба являются предметом внимательной оценки в лиге.

«Кливленд» очень активен на рынке обменов. Мы не понимаем, чего они пытаются достичь, возможно, они и сами не полностью с этим разобрались, но работа ведется», – сообщил ESPN менеджер клуба с Востока.