«Клипперс», серьезно? У меня дежавю». Кирк Голдсберри обновил график эффективности команд НБА

Аналитик Кирк Голдсберри выложил новый график эффективности клубов НБА.

Среди наблюдений Кирка Голдсберри за последние 10 игр «регулярки» НБА:

  1. «Никс» вернулись!

  2. Ну почти.

  3. 66 очков «Бруклина» сильно помогают 10-матчевому защитному рейтингу.

  4. Привет, «Клипперс»!

  5. На этот раз серьезно? У меня дежавю.

  6. Снова Лю?

  7. Лучшая атака у того, кто играет против «Юты».

  8. «Милуоки» в полном раздрае.

  9. «Детройту» необходимо улучшить нападение.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети аналитика Кирка Голдсберри
Паруса хорошо идут. Особенно радует Коллинз, начал хорошо играть. Кавай стабилен и эффективен. Ну и Харден, молодцом.
P.S. Был бы Бил со скамейки, так вообще прошли бы во второй раунд. А так их максимум первый раунд. Они тупо задохнуться к началу плей-офф. Что и произошло в прошлый раз.
Паруса хорошо идут. Особенно радует Коллинз, начал хорошо играть. Кавай стабилен и эффективен. Ну и Харден, молодцом. P.S. Был бы Бил со скамейки, так вообще прошли бы во второй раунд. А так их максимум первый раунд. Они тупо задохнуться к началу плей-офф. Что и произошло в прошлый раз.
Если Клипперс усилится до дедлайна, то шансы есть пройти не только 1 раунд, при условии, что Кавай и Харден будут здоровы.
Нет, был бы бил со скамейки, они бы на дне болтались. Он давно минусовой
Нет, был бы бил со скамейки, они бы на дне болтались. Он давно минусовой
Лейкерс стабильно на дне
ЛАЛ умудряются защищаться хуже сливающих команд.
Washington Generals? Подол такой?)
Очевидно, не?
Очевидно, не?
