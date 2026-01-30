  • Спортс
Евролига официально объявила о назначении Чуса Буэно на должность гендиректора, испанец был выбран единогласным решением

Чус Буэно официально стал гендиректором Евролиги.

Евролига официально объявила результаты голосования за нового гендиректора. Единогласным решением на эту должность был выбран Чус Буэно.

Ключевым этапом в карьере бывшего баскетболиста, повлиявшим на решение лиги, стали 12 лет в роли вице-президента НБА Европа, Ближний Восток и Африка (2010-2022).

В последнее время Буэно занимался развитием баскетбольного направления на медиа-платформе DAZN.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт Евролиги
Иисус Буэно
