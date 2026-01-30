Стеф Карри: «Знаю, что происходит, слухи и разговоры об обменах. Но если мы забудем об игре на победу, все это не будет иметь значения»
Стеф Карри прокомментировал интерес «Уорриорз» к Яннису Адетокумбо.
Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стеф Карри рассказал о своем отношении к последним изменениям на трансферном рынке и гонке за Яннисом Адетокумбо, в которую, по сообщениям инсайдеров, включился клуб.
«Не слепой, вижу, что происходит в лиге. Слухи, разговоры об обменах, о доступных игроках.
Знаю, что происходит сейчас. Но для нас главное – пытаться побеждать, если отвлечемся от того, что происходит на площадке, все остальное не будет иметь значения», – заявил баскетболист.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Энтони Слэйтера
