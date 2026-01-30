  • Спортс
Стеф Карри: «Знаю, что происходит, слухи и разговоры об обменах. Но если мы забудем об игре на победу, все это не будет иметь значения»

Стеф Карри прокомментировал интерес «Уорриорз» к Яннису Адетокумбо.

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стеф Карри рассказал о своем отношении к последним изменениям на трансферном рынке и гонке за Яннисом Адетокумбо, в которую, по сообщениям инсайдеров, включился клуб.

«Не слепой, вижу, что происходит в лиге. Слухи, разговоры об обменах, о доступных игроках.

Знаю, что происходит сейчас. Но для нас главное – пытаться побеждать, если отвлечемся от того, что происходит на площадке, все остальное не будет иметь значения», – заявил баскетболист.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Энтони Слэйтера
Комментарий удален пользователем
Ответ ЮАГ
Комментарий удален пользователем
"If we lose sight of that on the court... all the other stuff doesn’t really matter"
Ответ noke
"If we lose sight of that on the court... all the other stuff doesn’t really matter"
Steph Curry: “(I’m) not ignorant to what’s going on in the league. Rumors and trade talk and who is on the block. I know what’s going on, but right now it’s about trying to win.”

Said there is a “trust” that has transitioned from Bob Myers to Mike Dunleavy
Больше ничего не нашёл.(
«Бавария» предлагает Ибону Наварро трехлетний контракт
вчера, 18:16
«Хапоэль Тель-Авив» ведет переговоры с Гершоном Ябуселе (Sport5)
вчера, 18:03
Премьер-лига. Женщины. «Динамо Курск» уверенно обыграло «Энергию»
вчера, 17:23
Лаури Маркканен о Миикке Мууринене «Я бы не беспокоился о его будущем. У него есть атлетические данные, чтобы добиться успеха»
вчера, 14:02
Сергей Кущенко об увольнении Юдина из «Локомотива»: «Наверное, Антону не хватило опыта для того, чтобы дать результат в кратчайшие сроки»
вчера, 13:46
Кэмерон Пэйн: «Главное, к чему не могу привыкнуть в Европе – это судьи и их стандарты»
вчера, 13:15
Джош Нибо выбыл минимум на две недели
вчера, 11:36
Доминик Барлоу – первый игрок «Филадельфии» со времен Чарльза Баркли с 25 очками и 10 подборами в атаке
вчера, 09:37
Еврокубок. «Шленск» взял верх над «Бахчешехиром», «Ульм» уступил «Будучности»
2 февраля, 21:06
Адриатическая лига. 27 очков Зорана Драгича не спасли «Сплит» от поражения в матче с КРКА, ФМП проиграл «Борацу Чачак»
2 февраля, 20:16
