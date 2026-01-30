Стеф Карри: «Знаю, что происходит, слухи и разговоры об обменах. Но если мы забудем об игре на победу, все это не будет иметь значения»

Стеф Карри прокомментировал интерес «Уорриорз» к Яннису Адетокумбо.

Разыгрывающий «Голден Стэйт » Стеф Карри рассказал о своем отношении к последним изменениям на трансферном рынке и гонке за Яннисом Адетокумбо , в которую, по сообщениям инсайдеров, включился клуб.

«Не слепой, вижу, что происходит в лиге. Слухи, разговоры об обменах, о доступных игроках.

Знаю, что происходит сейчас. Но для нас главное – пытаться побеждать, если отвлечемся от того, что происходит на площадке, все остальное не будет иметь значения», – заявил баскетболист.