Франц Вагнер не близок к возвращению на площадку, форвард проводит легкие тренировки и бросает из статических положений

Франц Вагнер продолжает реабилитацию после травмы голеностопа.

Форвард «Орландо » Франц Вагнер признал, что вернулся на площадку слишком рано во время выезда в Европу, и теперь продолжает реабилитацию. У баскетболиста сохраняются болевые ощущения в травмированном с начала декабря голеностопе.

В середине недели баскетболист проводил только легкие тренировки на велотренажере и бросал из статических положений.

«Определенно пока не в нужной для игры форме. Главный вопрос в постоянстве ощущений. Очень хотел сыграть в Берлине, но, видимо, не был готов к этому. Сложная ситуация.

Оказывается, эти вещи могут затягиваться на длительный срок. Теперь хочу убедиться, что я действительно готов к возвращению, что мне не потребуется пропускать матчи, чтобы снова чувствовать себя хорошо. Хочу выйти уже на весь остаток сезона», – заключил Вагнер.