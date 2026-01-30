  • Спортс
«Они просто оценивают состояние рынка». В НБА скептически относятся к планам «Бакс» после первых контактов по обмену Янниса Адетокумбо

Первые переговоры по Яннису Адетокумбо оставили клубы НБА в сомнениях.

Инсайдер из Нью-Йорка Иэн Бэгли сообщил о первых результатах общения претендентов на Янниса Адетокумбо с «Бакс». Клубы, контактировавшие с «Милуоки», посчитали, что потенциальный партнер больше заинтересован в оценке рынка, чем в конкретной сделке до дедлайна.

«Они просто смотрят на состояние рынка. Что дополнительно можно получить сейчас, чего не достанется им в районе драфта-2026», – поделился менеджер одной из команд с реальным предложением по Адетокумбо.

«Никс» – одни из претендентов на игрока – заинтересованы в переносе аукциона на лето, когда они смогут добавить к своему предложению 2 драфт-пика первого раунда.

Если так, то это не очень хорошо для Милуоки. Конечно, "дорогие" звезды у них имеют по контракту минимум еще плюс сезон, в том числе Яннис, но вот "дешевые" их ребята - Кевин Портер, Гэри Трент-Младший и так далее - их нужно продавать прямо сейчас, потому что они либо на истекающем, либо на опции игрока. Да и вообще, летом Яннис может подешеветь: у него останется истекающий контракт с опцией игрока, он почти весь сезон просидел на травме. У Милуоки нет пика этого сезона, нет пика следующего сезона, пик следующего сезона находится в Атланте, а там много истекающих контрактов, которые именно сейчас Атланта хочет поменять. Так что им в любом случае нужно если не самого Янниса продать, то начать перестройку нужно именно сейчас
Ответ Сергей Чумаченко
Что мешает продать Портера, Трента и т.п. (прежде всего Тёрнера) сейчас?
У них есть пик этого драфта - худший из пары Бакс/Пеликанс, на данный момент (без лотереи) он был бы 7й (а этот драфт считают жирным). Если они танканут, а Пеликаны не начнут побеждать, может даже чуть повыше его сделают.
Стратегия - посадить Яниса в лазарет до конца регулярки, распродать всё на что есть спрос сейчас, а продажей грека заниматься уже летом, вполне имеет право на жизнь.
Ответ mephist13
Да, это можно. Но команды в первую очередь будут гоняться именно за Яннисом. Сейчас телефон Милуоки обрывается, и каждый звонит именно по поводу Янниса, а не Гари Трента-младшего. Им бы по хорошему обменять Адетокумпо в ближайшие пару дней, чтобы осталось время поменять остальных.
