«Они просто оценивают состояние рынка». В НБА скептически относятся к планам «Бакс» после первых контактов по обмену Янниса Адетокумбо

Первые переговоры по Яннису Адетокумбо оставили клубы НБА в сомнениях.

Инсайдер из Нью-Йорка Иэн Бэгли сообщил о первых результатах общения претендентов на Янниса Адетокумбо с «Бакс». Клубы, контактировавшие с «Милуоки », посчитали, что потенциальный партнер больше заинтересован в оценке рынка, чем в конкретной сделке до дедлайна.

«Они просто смотрят на состояние рынка. Что дополнительно можно получить сейчас, чего не достанется им в районе драфта-2026», – поделился менеджер одной из команд с реальным предложением по Адетокумбо.

«Никс» – одни из претендентов на игрока – заинтересованы в переносе аукциона на лето, когда они смогут добавить к своему предложению 2 драфт-пика первого раунда.