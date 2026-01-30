«Они просто оценивают состояние рынка». В НБА скептически относятся к планам «Бакс» после первых контактов по обмену Янниса Адетокумбо
Первые переговоры по Яннису Адетокумбо оставили клубы НБА в сомнениях.
Инсайдер из Нью-Йорка Иэн Бэгли сообщил о первых результатах общения претендентов на Янниса Адетокумбо с «Бакс». Клубы, контактировавшие с «Милуоки», посчитали, что потенциальный партнер больше заинтересован в оценке рынка, чем в конкретной сделке до дедлайна.
«Они просто смотрят на состояние рынка. Что дополнительно можно получить сейчас, чего не достанется им в районе драфта-2026», – поделился менеджер одной из команд с реальным предложением по Адетокумбо.
«Никс» – одни из претендентов на игрока – заинтересованы в переносе аукциона на лето, когда они смогут добавить к своему предложению 2 драфт-пика первого раунда.
У них есть пик этого драфта - худший из пары Бакс/Пеликанс, на данный момент (без лотереи) он был бы 7й (а этот драфт считают жирным). Если они танканут, а Пеликаны не начнут побеждать, может даже чуть повыше его сделают.
Стратегия - посадить Яниса в лазарет до конца регулярки, распродать всё на что есть спрос сейчас, а продажей грека заниматься уже летом, вполне имеет право на жизнь.