«Лейкерс» и «Кливленд» обсуждают обмен Хатимуры и Кнехта на Хантера
Де’Андре Хантер может перейти в «Лейкерс».
По сообщению репортера Cleveland.com Крис Федора, «Кавальерс» обсуждают с «Лейкерс» возможность трехстороннего обмена. В рамках сделки в Лос-Анджелес переберется форвард Де’Андре Хантер. «Лейкерс» отдадут своих форвардов Руи Хатимуру и Далтона Кнехта, а также отправят еще один контракт третьему участнику.
Хантер набирает 13,9 очка, 4,3 подбора и 2,1 передачи за 26,2 минуты в среднем в 42 матчах этого сезона.
На счету Хатимуры 12,1 очка и 3,5 подбора за 30,1 минуты.
В активе Кнехта 4,8 очка и 1,5 подбора за 12,4 минуты.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Cleveland.com
Гений на Пелинке опять за старое.
И чтобы вылезти из второго "апрона", "Кливленду" нужно избавиться от условного Хантера за "воздух", что маловероятно.
"Кливленд" явно постарается понизить планку своего налога с 163 миллионов, но вот вылезти полностью из-под второго "апрона" - это, скорее, фантастика.
Или там по деньгам какие то приколы?
нужно просто подождать когда дед свалит и освободит кучу денег на вторую звезду.
А Хач хоть надежно очки со скамейки может набирать (матч с Кливлендом не в счёт))))