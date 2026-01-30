«Лейкерс» и «Кливленд» обсуждают обмен Хатимуры и Кнехта на Хантера

Де’Андре Хантер может перейти в «Лейкерс».

По сообщению репортера Cleveland.com Крис Федора, «Кавальерс» обсуждают с «Лейкерс » возможность трехстороннего обмена. В рамках сделки в Лос-Анджелес переберется форвард Де’Андре Хантер. «Лейкерс» отдадут своих форвардов Руи Хатимуру и Далтона Кнехта , а также отправят еще один контракт третьему участнику.

Хантер набирает 13,9 очка, 4,3 подбора и 2,1 передачи за 26,2 минуты в среднем в 42 матчах этого сезона.

На счету Хатимуры 12,1 очка и 3,5 подбора за 30,1 минуты.

В активе Кнехта 4,8 очка и 1,5 подбора за 12,4 минуты.