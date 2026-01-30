27

«Лейкерс» и «Кливленд» обсуждают обмен Хатимуры и Кнехта на Хантера

Де’Андре Хантер может перейти в «Лейкерс».

По сообщению репортера Cleveland.com Крис Федора, «Кавальерс» обсуждают с «Лейкерс» возможность трехстороннего обмена. В рамках сделки в Лос-Анджелес переберется форвард Де’Андре Хантер. «Лейкерс» отдадут своих форвардов Руи Хатимуру и Далтона Кнехта, а также отправят еще один контракт третьему участнику.

Хантер набирает 13,9 очка, 4,3 подбора и 2,1 передачи за 26,2 минуты в среднем в 42 матчах этого сезона.

На счету Хатимуры 12,1 очка и 3,5 подбора за 30,1 минуты.

В активе Кнехта 4,8 очка и 1,5 подбора за 12,4 минуты.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Cleveland.com
И смысл Хантер и Хатимура одного калибра игроки. Но лал почему-то ещё должны отдать Кнехта и ещё один контракт. В последнее время вбросы трейдов все глупее и глупее
Хантер дает 42% с игры и 30% из-за дуги, при этом не защищается на приемлемом уровне. В ЛАЛ от винга только трешки и защиты нужны будут, у Хачимуры нет защиты, но хоть бросок дальний надежный (42%), у этого палена нет ни того, ни другого. При этом он еще и травмат.

Гений на Пелинке опять за старое.
Ответ C4clutch
Хантер дает 42% с игры и 30% из-за дуги, при этом не защищается на приемлемом уровне. В ЛАЛ от винга только трешки и защиты нужны будут, у Хачимуры нет защиты, но хоть бросок дальний надежный (42%), у этого палена нет ни того, ни другого. При этом он еще и травмат. Гений на Пелинке опять за старое.
краб расчищает Кливлендскую платежку под свое возвращение домой
Хатимура хорош за свои деньги. Шило на мыло
Хантер в этом сезоне попадает 3-х очковые с процентом 30, у Руи элитные 43, смысл этого обмена вообщне не понятен, а с учетом давления в в лал вероятность возвращение Хантера на эффектинвотсь прошлого сезона еще меньше, чем сейчас
Хантер попадет под огонь в ЛА и будет играть ещё хуже. А для Хатимуры и Кавс вин вин. Ну и из под второго апрона вылезать надо)
Ответ Tim Timson
Хантер попадет под огонь в ЛА и будет играть ещё хуже. А для Хатимуры и Кавс вин вин. Ну и из под второго апрона вылезать надо)
Из-под второго "апрона" вылезать "Кливленду" не нужно, поскольку ни одним из возможных способов он у них не включен.

И чтобы вылезти из второго "апрона", "Кливленду" нужно избавиться от условного Хантера за "воздух", что маловероятно.

"Кливленд" явно постарается понизить планку своего налога с 163 миллионов, но вот вылезти полностью из-под второго "апрона" - это, скорее, фантастика.
Ответ Север73
Из-под второго "апрона" вылезать "Кливленду" не нужно, поскольку ни одним из возможных способов он у них не включен. И чтобы вылезти из второго "апрона", "Кливленду" нужно избавиться от условного Хантера за "воздух", что маловероятно. "Кливленд" явно постарается понизить планку своего налога с 163 миллионов, но вот вылезти полностью из-под второго "апрона" - это, скорее, фантастика.
Что значит фантастика? У Хантера 25млн на след сезон и обмен на истекающего Хатимуру это то что доктор прописал. Еще минус 10млн от Болла. И того Кавс имеют -35млн летом, при пороге второго апрона в 208, который будет выше на след сезон.
Есть смысл менять Руи на Хантера?
Или там по деньгам какие то приколы?
Ответ osipovdmitry
Есть смысл менять Руи на Хантера? Или там по деньгам какие то приколы?
Руи летом уйдет бесплатно. Продлевать его никто не будет за те деньги,что он сейчас получает. Не уверен что Хантер сильно лучше, но посмотрим
Ответ RAMIK
Руи летом уйдет бесплатно. Продлевать его никто не будет за те деньги,что он сейчас получает. Не уверен что Хантер сильно лучше, но посмотрим
Базару нет
Лал вообще не нужно сейчас делать телодвижения. Чемпионат в этом году не возьмут..
нужно просто подождать когда дед свалит и освободит кучу денег на вторую звезду.
А Хач хоть надежно очки со скамейки может набирать (матч с Кливлендом не в счёт))))
