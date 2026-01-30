17

«Гонка за MVP». Шэй Гилджес-Александер – 1-й, Лука Дончич поднялся на 2-ю строчку

НБА обновила рейтинг претендентов на награду MVP.

Никола Йокич, скорее всего, проводит последнюю неделю в рейтинге претендентов на MVP от НБА. Сербский центровой близок к пропуску критического количества матчей и, по ожиданиям, не возьмет планку в 65 игр в сезоне.

Разыгрывающий «Лейкерс» Лука Дончич поднялся на вторую строчку. Защитник лидирует в лиге по результативности и идет третьим по количеству передач.

Топ-10 претендентов на MVP по версии NBA.com:

  1. Шэй Гилджес-Александер («Оклахома», место в последнем рейтинге – 1);

  2. Лука Дончич («Лейкерс», 3);

  3. Никола ЙокичДенвер», 2);

  4. Виктор ВембаньямаСан-Антонио», 4);

  5. Джейлен Браун («Бостон», 6);

  6. Кейд Каннингем («Детройт», 7);

  7. Донован Митчелл («Кливленд»);

  8. Тайриз Макси («Филадельфия», 5);

  9. Энтони Эдвардс («Миннесота», 8);

  10. Джамал Мюррэй («Денвер», 10).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
Я в душе не понимаю почему так высоко Вембаньяма, с его нестабильностью его даже в десятке не должно быть.
Ответ Maxi Embid
Я в душе не понимаю почему так высоко Вембаньяма, с его нестабильностью его даже в десятке не должно быть.
Ладно там высоко, как он может быть выше Брауна?
Ответ Maxi Embid
Я в душе не понимаю почему так высоко Вембаньяма, с его нестабильностью его даже в десятке не должно быть.
Че? Топ 6-7 железно
Наконец то услышали выкинули турка и Брансона из топа. По идее пока по матчам и качеству игры и Кавай с Эмбиидом должны входить или быть рядом)
Ответ Tim Timson
Наконец то услышали выкинули турка и Брансона из топа. По идее пока по матчам и качеству игры и Кавай с Эмбиидом должны входить или быть рядом)
У них 65 наберётся в конце?
Ответ Двестик Двестик
У них 65 наберётся в конце?
Если все отыграют. Это конечно нереально. Но формально и Никола и Вемби тоже пока в списке
Я все понимаю, но что делает Лука на 2 месте???? Вот что он там забыл??? Они проиграли все матчи против более менее серьёзных команд за последние 2 месяца!!

Как по мне, после травмы Йокича, вторым должен быть Браун, без Тейтума показывает хорошие результаты и та же стата по победам как у Луки, только у них нет лучшего игрока .

Не фанат Брауна, но єто факт
Как Браун может быть ниже Дончича я не пойму никак
