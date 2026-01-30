«Гонка за MVP». Шэй Гилджес-Александер – 1-й, Лука Дончич поднялся на 2-ю строчку
НБА обновила рейтинг претендентов на награду MVP.
Никола Йокич, скорее всего, проводит последнюю неделю в рейтинге претендентов на MVP от НБА. Сербский центровой близок к пропуску критического количества матчей и, по ожиданиям, не возьмет планку в 65 игр в сезоне.
Разыгрывающий «Лейкерс» Лука Дончич поднялся на вторую строчку. Защитник лидирует в лиге по результативности и идет третьим по количеству передач.
Топ-10 претендентов на MVP по версии NBA.com:
Шэй Гилджес-Александер («Оклахома», место в последнем рейтинге – 1);
Лука Дончич («Лейкерс», 3);
Никола Йокич («Денвер», 2);
Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио», 4);
Джейлен Браун («Бостон», 6);
Кейд Каннингем («Детройт», 7);
Донован Митчелл («Кливленд»);
Тайриз Макси («Филадельфия», 5);
Энтони Эдвардс («Миннесота», 8);
Джамал Мюррэй («Денвер», 10).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
17 комментариев
Как по мне, после травмы Йокича, вторым должен быть Браун, без Тейтума показывает хорошие результаты и та же стата по победам как у Луки, только у них нет лучшего игрока .
Не фанат Брауна, но єто факт