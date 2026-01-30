«Гонка за MVP». Шэй Гилджес-Александер – 1-й, Лука Дончич поднялся на 2-ю строчку

НБА обновила рейтинг претендентов на награду MVP.

Никола Йокич, скорее всего, проводит последнюю неделю в рейтинге претендентов на MVP от НБА. Сербский центровой близок к пропуску критического количества матчей и, по ожиданиям, не возьмет планку в 65 игр в сезоне.

Разыгрывающий «Лейкерс » Лука Дончич поднялся на вторую строчку. Защитник лидирует в лиге по результативности и идет третьим по количеству передач.

Топ-10 претендентов на MVP по версии NBA.com: