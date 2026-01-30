Франк Ниликина выведен из состава «Олимпиакоса» в чемпионате Греции, будущее защитника в клубе под вопросом
Франк Ниликина вряд ли останется в «Олимпиакосе».
«Олимпиакос» отказывался расстаться с 27-летним французским разыгрывающий Франком Ниликиной ранее в сезоне, однако на данный момент будущее защитника в клубе под большим вопросом.
В последний раз баскетболист выходил на площадку 20 января. На данный момент клуб уже вывел игрока из своего ростера на остаток чемпионата Греции.
Ниликина отыграл 15 матчей в Евролиге в этом сезоне, набирая 5,1 очка и 1,7 передачи за 16,6 минуты в среднем.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Маттео Андреани
