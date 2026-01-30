Трент Фрэйзер стал первым участником конкурса трехочковых Матча всех звезд Лиги ВТБ

Трент Фрэйзер поборется за звание лучшего снайпера Лиги ВТБ.

Разыгрывающий «Зенита » Трент Фрэйзер примет участие в конкурсе трехочковых на Матче всех звезд Единой лиги ВТБ.

Фрэйзер идет вторым по количеству дальних попаданий в этом чемпионате. Защитник реализует 44,6% трехочковых при 6,2 попытках в среднем за матч.