Трент Фрэйзер стал первым участником конкурса трехочковых Матча всех звезд Лиги ВТБ
Трент Фрэйзер поборется за звание лучшего снайпера Лиги ВТБ.
Разыгрывающий «Зенита» Трент Фрэйзер примет участие в конкурсе трехочковых на Матче всех звезд Единой лиги ВТБ.
Фрэйзер идет вторым по количеству дальних попаданий в этом чемпионате. Защитник реализует 44,6% трехочковых при 6,2 попытках в среднем за матч.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Единой лиги ВТБ
