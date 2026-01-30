Чус Буэно станет новым гендиректором Евролиги (Eurohoops)

Чус Буэно победил в голосовании Евролиги.

По данным инсайдера Ариса Баркаса из Eurohoops, Чус Буэно выиграл по результатам голосования за нового гендиректора Евролиги.

56-летний бывший баскетболист с 2010 по 2022 год занимал пост вице-президента НБА-Европа. Ранее он был исполнительным директором Испанской федерации баскетбола и генеральным секретарем Ассоциации баскетболистов Испании. С февраля 2025 года является управляющим директором баскетбольного подразделения платформы DAZN.

Буэно сменит Паулюса Мотеюнаса в критический для лиги момент в связи с экспансией НБА в Европу.

По ожиданиям в лиге, выбор Буэно может положительно повлиять на решение «Реала » и «Фенербахче » по дальнейшему участию в турнире. Мадридский клуб поддерживал его кандидатуру на выборах.