Аналитик Бобби Маркс обозначил преимущества «Уорриорз» и «Хит» в гонке за Яннисом Адетокумбо
Бобби Маркс обрисовал обстановку вокруг обмена Янниса Адетокумбо.
Аналитик ESPN Бобби Маркс прокомментировал шансы претендентов на Янниса Адетокумбо, который может покинуть «Бакс».
«Список требований по Яннису состоит из трех позиций.
Первый – активы на драфте. У «Голден Стэйт» 4 драфт-пика первого раунда. Есть возможность передать право на обмен пиками. У «Майами» есть два. «Миннесота» и «Нью-Йорк» не могут предложить ни одного.
Второй момент – молодые игроки на управляемых контрактах. Здесь преимущество у «Майами» с учетом Хайме Хакеса и Келела Уэйра. У «Голден Стэйт» есть Брэндин Подземски.
Третий – истекающие или обмениваемые контракты, чтобы уравнять зарплаты. Здесь впереди «Уорриорз», у которых есть Джонатан Куминга и Джимми Батлер», – рассказал Маркс.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Heat Central
Майами. Что есть у них? 4 собственных пика, плюс Уэйр, плюс Хакес, плюс Хирро, плюс истекающий, иначе в жесткий потолок не впишутся. Это уже что-то похожее на нормальное предложение. Вот только нужно ли оно Майами - терять кучу игроков ротации и все свои пики? Даже за Янниса
Нет, стандартное предложение за Янниса должно быть подобно предложению за Дюрента, если не лучше. А такие предложения могут сделать максимум 3-4 клуба в лиге. Ни Нью-Йорк, ни Майами, ни тем более ГСВ к ним не относятся. Единственный шанс таких клубов - что Адетокумбо сам скажет "меня менять сюда и никуда больше". Но Яннис у нас мальчик хороший, заботится о репутации, поэтому он такого не скажет.
- логика Бакс - получить все пики ГСВ, те уйдут в ребилд - пики будут высокие; по факту - с большой вероятностью ГСВ получив Янниса на самое дно не упадут ещё 3-4 года, пики будут во 2 десятке..да и зачем им в ребилд уходить без своих пиков?
- логика ГСВ - получим Янниса - поборемся за титул; по факту состав у ГСВ сейчас на уровне плей-ин, Карри стареет и вообще не факт что не завершит карьеру в 2027...и в итоге получается "окно" в 2 сезона, а по факту наверное только этот сезон, за которые придется отдать все свое будущее - танковать будет бесполезно, бороться за что-то серьезное просто не получится..
- логика Янниса - зарублюсь за титул вместе с Карри, а по факту см предыдущий пункт, Карри не молодеет/завершает и в итоге Яннис через 2 года оказывается примерно в том же положении что и сейчас (ну лиибо выходит на рынок)
Короче все потенциально в проигрыше 🙄