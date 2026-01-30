Аналитик Бобби Маркс обозначил преимущества «Уорриорз» и «Хит» в гонке за Яннисом Адетокумбо

Бобби Маркс обрисовал обстановку вокруг обмена Янниса Адетокумбо.

Аналитик ESPN Бобби Маркс прокомментировал шансы претендентов на Янниса Адетокумбо, который может покинуть «Бакс».

«Список требований по Яннису состоит из трех позиций.

Первый – активы на драфте. У «Голден Стэйт» 4 драфт-пика первого раунда. Есть возможность передать право на обмен пиками. У «Майами» есть два. «Миннесота» и «Нью-Йорк» не могут предложить ни одного.

Второй момент – молодые игроки на управляемых контрактах. Здесь преимущество у «Майами» с учетом Хайме Хакеса и Келела Уэйра. У «Голден Стэйт» есть Брэндин Подземски.

Третий – истекающие или обмениваемые контракты, чтобы уравнять зарплаты. Здесь впереди «Уорриорз», у которых есть Джонатан Куминга и Джимми Батлер», – рассказал Маркс.