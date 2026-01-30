37

Аналитик Бобби Маркс обозначил преимущества «Уорриорз» и «Хит» в гонке за Яннисом Адетокумбо

Бобби Маркс обрисовал обстановку вокруг обмена Янниса Адетокумбо.

Аналитик ESPN Бобби Маркс прокомментировал шансы претендентов на Янниса Адетокумбо, который может покинуть «Бакс».

«Список требований по Яннису состоит из трех позиций.

Первый – активы на драфте. У «Голден Стэйт» 4 драфт-пика первого раунда. Есть возможность передать право на обмен пиками. У «Майами» есть два. «Миннесота» и «Нью-Йорк» не могут предложить ни одного.

Второй момент – молодые игроки на управляемых контрактах. Здесь преимущество у «Майами» с учетом Хайме Хакеса и Келела Уэйра. У «Голден Стэйт» есть Брэндин Подземски.

Третий – истекающие или обмениваемые контракты, чтобы уравнять зарплаты. Здесь впереди «Уорриорз», у которых есть Джонатан Куминга и Джимми Батлер», – рассказал Маркс.

что бы Милуоки согласились принять на себя контракт Батлера ГСВ придется все свои 4 пика первого раунда отдать
Ответ bionicman
что бы Милуоки согласились принять на себя контракт Батлера ГСВ придется все свои 4 пика первого раунда отдать
С чего бы? Что не так с контрактом Батлера?
Ответ noke
С чего бы? Что не так с контрактом Батлера?
Во-первых не истекающий, его 1,5 года, во-вторых обменять сломанные кресты в следующем году нереально , если вообще выйдет до конца 2027 сезона. Единственное что заманчиво это все пики до 2032 года, это да, после ухода карри там выжженная земля будет и танкинг
Про Джимбо зря. За одно предложение такого контракта можно получить в морду, потому что он на максималки и при этом еще год будет оправляться от крестов, а после, учитывая возраст хорошим игроком вряд ли будет. Вдобавок они хотят еще и Янниса на обмен, а имеют всего 4 пика первого раунда. Дюрант в свое время из Бруклина ушел за 4 пика - только вдовесок ему еще пришел в Нетс Бриджес, которого позже обменяли еще на 4 пика в Нью-Йорк и Кэм Джонсон, которого обменяли на MPJ и еще получили пик в придачу. С Кумингой, Муди и Подземски и 4 пиками впридачу еще можно попытаться. Но так дешево - нет. К тому же, насколько я помню, один из этих пиков ГСВ находится под защитой в топ-20.
Майами. Что есть у них? 4 собственных пика, плюс Уэйр, плюс Хакес, плюс Хирро, плюс истекающий, иначе в жесткий потолок не впишутся. Это уже что-то похожее на нормальное предложение. Вот только нужно ли оно Майами - терять кучу игроков ротации и все свои пики? Даже за Янниса

Нет, стандартное предложение за Янниса должно быть подобно предложению за Дюрента, если не лучше. А такие предложения могут сделать максимум 3-4 клуба в лиге. Ни Нью-Йорк, ни Майами, ни тем более ГСВ к ним не относятся. Единственный шанс таких клубов - что Адетокумбо сам скажет "меня менять сюда и никуда больше". Но Яннис у нас мальчик хороший, заботится о репутации, поэтому он такого не скажет.
Ответ Сергей Чумаченко
Про Джимбо зря. За одно предложение такого контракта можно получить в морду, потому что он на максималки и при этом еще год будет оправляться от крестов, а после, учитывая возраст хорошим игроком вряд ли будет. Вдобавок они хотят еще и Янниса на обмен, а имеют всего 4 пика первого раунда. Дюрант в свое время из Бруклина ушел за 4 пика - только вдовесок ему еще пришел в Нетс Бриджес, которого позже обменяли еще на 4 пика в Нью-Йорк и Кэм Джонсон, которого обменяли на MPJ и еще получили пик в придачу. С Кумингой, Муди и Подземски и 4 пиками впридачу еще можно попытаться. Но так дешево - нет. К тому же, насколько я помню, один из этих пиков ГСВ находится под защитой в топ-20. Майами. Что есть у них? 4 собственных пика, плюс Уэйр, плюс Хакес, плюс Хирро, плюс истекающий, иначе в жесткий потолок не впишутся. Это уже что-то похожее на нормальное предложение. Вот только нужно ли оно Майами - терять кучу игроков ротации и все свои пики? Даже за Янниса Нет, стандартное предложение за Янниса должно быть подобно предложению за Дюрента, если не лучше. А такие предложения могут сделать максимум 3-4 клуба в лиге. Ни Нью-Йорк, ни Майами, ни тем более ГСВ к ним не относятся. Единственный шанс таких клубов - что Адетокумбо сам скажет "меня менять сюда и никуда больше". Но Яннис у нас мальчик хороший, заботится о репутации, поэтому он такого не скажет.
Яннис это постоянно говорит посредством действий(покупки дома в Бруклине, недовольство агентом, который уже оказывается давно вел переговоры) и психов (как в матче на болельщиков), наверняка он уже давно выставил свои требования куда его отправить. Надеюсь Милуоки не пойдут на уловки хиторожо..го грека и выберут лучшее предложение. Уж очень много они чего отдали, ради его хотелок.
Ответ genius1986okla
Яннис это постоянно говорит посредством действий(покупки дома в Бруклине, недовольство агентом, который уже оказывается давно вел переговоры) и психов (как в матче на болельщиков), наверняка он уже давно выставил свои требования куда его отправить. Надеюсь Милуоки не пойдут на уловки хиторожо..го грека и выберут лучшее предложение. Уж очень много они чего отдали, ради его хотелок.
Вы слишком категоричны к греку. Вспомните о Решении Леброна, о конфликте Коби с Шаком, о вещах которые творил Джейсон Кидд, вспомните о психах Батлера... ой, да, кстати. Ник у Вас явно выдает фаната Оклахомы - в действиях некоторых игроков своего коллектива в прошлом десятилетии ничего подобного не находите? Если Вы не глор, конечно, которые болеют максимум пару лет, наверняка должны много чего вспомнить. Яннис, конечно, не святой, он на это вроде бы и не претендует, но по сравнению с перечисленными выше персонажами он очень хорош. На фоне безупречного Йокича он не очень, но по меркам среднестатистической суперзвезды НБА его репутация действительно очень хорошая. Посмотрим еще, как Шаю вскружит голову его слава, когда он приблизится к порогу 30-летия, а у Оклахомы ребята начнут разбегаться в поисках более выгодных контрактов.
кмк если Бакс заберут Батлера и пики из ГСВ в обмен на Янниса - это будет тупейший "трейд ради трейда"... если немного разложить то:

- логика Бакс - получить все пики ГСВ, те уйдут в ребилд - пики будут высокие; по факту - с большой вероятностью ГСВ получив Янниса на самое дно не упадут ещё 3-4 года, пики будут во 2 десятке..да и зачем им в ребилд уходить без своих пиков?

- логика ГСВ - получим Янниса - поборемся за титул; по факту состав у ГСВ сейчас на уровне плей-ин, Карри стареет и вообще не факт что не завершит карьеру в 2027...и в итоге получается "окно" в 2 сезона, а по факту наверное только этот сезон, за которые придется отдать все свое будущее - танковать будет бесполезно, бороться за что-то серьезное просто не получится..

- логика Янниса - зарублюсь за титул вместе с Карри, а по факту см предыдущий пункт, Карри не молодеет/завершает и в итоге Яннис через 2 года оказывается примерно в том же положении что и сейчас (ну лиибо выходит на рынок)

Короче все потенциально в проигрыше 🙄
Гсв идут allin . Только тал, надо все сделать для величия Стэфа. Потом решать проблемы походу. Конечно пиков не видать долго, но учитываю франшизу можно топ талантов и не выбирать , а привлекать после
Проблема в том, что ни один из предлагаемых пиков не позволяет выбирать высоко, только пики ГСВ 2030х - но это блин еще 5 лет, на дне Милуоки будут уже сейчас. Никто из предлагаемых игроков не является потенциальной звездой сейчас. Вопрос - зачем это Милуоки, только чтобы помочь Яннису?
