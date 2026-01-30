  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Офер Яннай потребовал от тренерского штаба «Хапоэля Тель-Авив» «изменения ситуации», пригрозив увольнениями (Sport5)
6

Офер Яннай потребовал от тренерского штаба «Хапоэля Тель-Авив» «изменения ситуации», пригрозив увольнениями (Sport5)

Владелец «Хапоэля Тель-Авив» недоволен результатами.

После домашнего поражения «Хапоэля Тель-Авив» в 25-м туре от «Баварии», владелец израильского клуба Офер Яннай провел специальное совещание на уровне руководства с генеральным директором Кахи Райхенштейном, главным тренером Димитрисом Итудисом, его помощниками и остальным техническим персоналом.

Как сообщает BasketNews со ссылкой на Sport5, Яннай дал понять тренерскому штабу, что положение каждого в клубе под угрозой, и изменения должны быть произведены до того, как кто-либо будет уволен.

«Такое положение дел не может продолжаться, и если оно продолжится, последуют сокращения, причем под ударом окажется каждый – от главного тренера до помощников и аналитиков. Ситуация должна измениться, и быстро. У вас есть все инструменты для успеха. Действуйте», – сообщается, что именно это заявил Яннай сотрудникам.

После второго подряд поражения в Евролиге «Хапоэль» откатился с первого на третье место в турнирной таблице с результатом 16-8.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: BasketNews
logoХапоэль Тель-Авив
Офер Яннай
logoЕвролига
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
какой-то сюр. с таким-то средненьким составом и так идут выше скорей, чем можно было ожидать. Глубина там совсем невеликая. Обидно конечно именно баварцам проиграть, это да, но как-бы слишком высоко летят просто напросто, и наоборот за Димона кулачки должны там держать, что так высоко их тащит с начала сезона
Ответ Медведь (тот самый)
какой-то сюр. с таким-то средненьким составом и так идут выше скорей, чем можно было ожидать. Глубина там совсем невеликая. Обидно конечно именно баварцам проиграть, это да, но как-бы слишком высоко летят просто напросто, и наоборот за Димона кулачки должны там держать, что так высоко их тащит с начала сезона
Ну откровенно говоря начали расслабляться, а четвертую четверть вообще сливать. Партизан, Бавария - этих соперников вообще должны были выносить. А по итогу появляются проблемы, и больно даже на это смотреть. Но вообще команда многообещающая, как минимум за финал 4 может побороться.
Вот разница с Маккаби, что там Мизрахи хоть и тронулся умом, но столько лет все для клуба делает, а тут самодур с первого года ему 3 е место не нравится. Состав то явно не лучший в Евролиге)
Слишком уж замахнулись на Вильяма нашего Шекспира
Ну как раз летом новый тренер будет у Зенита)
ЦСКА Итудиса тоже тормозило в середине сезона, все наладится.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Димитрис Итудис, а также владелец и игроки «Хапоэля Тель-Авив» провели более двух часов в раздевалке после поражения от «Баварии» (Sport5)
30 января, 09:34
Офер Яннай о финансовых трудностях «Монако»: «Если нужно разгрузить состав – мы с радостью поможем»
29 января, 16:09
«Фенербахче» и «Хапоэль Тель-Авив» интересуются форвардом Ализе Джонсоном
17 января, 17:15
Рекомендуем
Главные новости
НБА. «Бруклин» Дёмина примет «Лейкерс», «Детройт» сыграет с «Денвером» и другие матчи
вчера, 22:45
Евролига. Бросок Джериана Гранта принес «Панатинаикосу» победу над «Реалом», «Фенербахче» обыграл «Барселону» на выезде и другие результаты
вчера, 21:41
Джордан Отт и Чарльз Ли стали лучшими тренерами января в НБА
вчера, 21:07
«Бостон» обменял Анферни Саймонса в «Чикаго» на Николу Вучевича
вчера, 20:58
«Уорриорз» включились в активные переговоры об обмене Дрэймонда Грина
вчера, 20:36
Лука Дончич и Джейлен Браун признаны лучшими игроками января в НБА
вчера, 20:12Фото
🏀 NBA vs Nike! Как спортивный бренд поменял правила лиги? Узнайте в новом тесте
вчера, 20:00Тесты и игры
«Мемфис» получит крупнейшее торговое исключение в истории НБА после обмена Джарена Джексона
вчера, 19:56
Джейден Айви и Майкл Конли переходят в «Чикаго», а Кевин Хертер и Дарио Шарич отправятся в «Детройт» в рамках трехстороннего обмена
вчера, 19:40
Купер Флэгг и Кон Книппел в третий раз подряд стали лучшими новичками месяца
вчера, 19:21
Ко всем новостям
Последние новости
«Бавария» предлагает Ибону Наварро трехлетний контракт
вчера, 18:16
«Хапоэль Тель-Авив» ведет переговоры с Гершоном Ябуселе (Sport5)
вчера, 18:03
Премьер-лига. Женщины. «Динамо Курск» уверенно обыграло «Энергию»
вчера, 17:23
Лаури Маркканен о Миикке Мууринене «Я бы не беспокоился о его будущем. У него есть атлетические данные, чтобы добиться успеха»
вчера, 14:02
Сергей Кущенко об увольнении Юдина из «Локомотива»: «Наверное, Антону не хватило опыта для того, чтобы дать результат в кратчайшие сроки»
вчера, 13:46
Кэмерон Пэйн: «Главное, к чему не могу привыкнуть в Европе – это судьи и их стандарты»
вчера, 13:15
Джош Нибо выбыл минимум на две недели
вчера, 11:36
Доминик Барлоу – первый игрок «Филадельфии» со времен Чарльза Баркли с 25 очками и 10 подборами в атаке
вчера, 09:37
Еврокубок. «Шленск» взял верх над «Бахчешехиром», «Ульм» уступил «Будучности»
2 февраля, 21:06
Адриатическая лига. 27 очков Зорана Драгича не спасли «Сплит» от поражения в матче с КРКА, ФМП проиграл «Борацу Чачак»
2 февраля, 20:16
Рекомендуем