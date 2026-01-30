Офер Яннай потребовал от тренерского штаба «Хапоэля Тель-Авив» «изменения ситуации», пригрозив увольнениями (Sport5)

Владелец «Хапоэля Тель-Авив» недоволен результатами.

После домашнего поражения «Хапоэля Тель-Авив » в 25-м туре от «Баварии», владелец израильского клуба Офер Яннай провел специальное совещание на уровне руководства с генеральным директором Кахи Райхенштейном, главным тренером Димитрисом Итудисом, его помощниками и остальным техническим персоналом.

Как сообщает BasketNews со ссылкой на Sport5, Яннай дал понять тренерскому штабу, что положение каждого в клубе под угрозой, и изменения должны быть произведены до того, как кто-либо будет уволен.

«Такое положение дел не может продолжаться, и если оно продолжится, последуют сокращения, причем под ударом окажется каждый – от главного тренера до помощников и аналитиков. Ситуация должна измениться, и быстро. У вас есть все инструменты для успеха. Действуйте», – сообщается, что именно это заявил Яннай сотрудникам.

После второго подряд поражения в Евролиге «Хапоэль» откатился с первого на третье место в турнирной таблице с результатом 16-8.