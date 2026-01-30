  • Спортс
  • Деррик Уайт: «Летом на мой день рождения Маззулла позвонил, сказал: «Все думают, что мы будем отстоем. Мне это нравится», – и бросил трубку»
Деррик Уайт: «Летом на мой день рождения Маззулла позвонил, сказал: «Все думают, что мы будем отстоем. Мне это нравится», – и бросил трубку»

Уайт рассказал историю про Маззуллу и свой день рождения.

Летом «Бостон» расстался с несколькими ключевыми игроками, включая Кристапса Порзингиса, Дрю Холидэя, Эла Хорфорда и Люка Корнета, а Джейсон Тейтум выбыл ранее с разрывом ахилла.

Большинство аналитиков скептически оценивали перспективы «Селтикс», но главный тренер команды Джо Маззулла имел другой настрой, когда он позвонил защитнику Деррику Уайту, чтобы поздравить его с днем рождения.

«Был июль, он звонит мне и такой: «С днем рождения, чувак». А я отвечаю: «Спасибо, ценю». А он говорит: «Все думают, что мы будем отстоем. Мне это нравится», – и бросил трубку», – рассказал Уайт. – «А, еще сказал: «Не могу дождаться, когда мы снова выйдем на площадку. Я думаю, мы можем так хорошо играть».

Так что такой настрой у нас уже довольно давно, и сейчас люди начали это замечать. Теперь наша задача – продолжать развиваться и расти».

На данный момент «Селтикс» имеют результат 29-18, занимая третье место на Востоке.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: подкаст The Young Man And The Three
Безумно можно быть первым 🐺
Ответ Van
Безумно можно быть первым 🐺
Тут еще подойдет это арабская, где собака танцует
Прикольный мужик Джо. Спокойно делает свое дело, в меру эксцентричен, не обращает внимание на критиков, не лезет в блм.
