Деррик Уайт: «Летом на мой день рождения Маззулла позвонил, сказал: «Все думают, что мы будем отстоем. Мне это нравится», – и бросил трубку»

Уайт рассказал историю про Маззуллу и свой день рождения.

Летом «Бостон » расстался с несколькими ключевыми игроками, включая Кристапса Порзингиса, Дрю Холидэя, Эла Хорфорда и Люка Корнета, а Джейсон Тейтум выбыл ранее с разрывом ахилла.

Большинство аналитиков скептически оценивали перспективы «Селтикс», но главный тренер команды Джо Маззулла имел другой настрой, когда он позвонил защитнику Деррику Уайту , чтобы поздравить его с днем рождения.

«Был июль, он звонит мне и такой: «С днем рождения, чувак». А я отвечаю: «Спасибо, ценю». А он говорит: «Все думают, что мы будем отстоем. Мне это нравится», – и бросил трубку», – рассказал Уайт. – «А, еще сказал: «Не могу дождаться, когда мы снова выйдем на площадку. Я думаю, мы можем так хорошо играть».

Так что такой настрой у нас уже довольно давно, и сейчас люди начали это замечать. Теперь наша задача – продолжать развиваться и расти».

На данный момент «Селтикс» имеют результат 29-18, занимая третье место на Востоке.