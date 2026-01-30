0

«Милан» вывел Лоренцо Брауна из состава

Браун больше не будет играть за «Милан».

После победы над «Партизаном» (85:79) главный тренер «Милана» Джузеппе Поэта подтвердил, что защитник Лоренцо Браун больше не входит в планы клуба, и он исключен из состава до конца сезона.

«Вместе с клубом мы приняли решение, что он выбывает из проекта. Мы по-прежнему бдительно следим за рынком и тщательно взвешиваем выбор», – заявил Поэта на послематчевой пресс-конференции.

В текущем сезоне 35-летний американский защитник провел за «Милан» 12 матчей в Евролиге, набирая в среднем 5,8 очка, 2,7 передачи и 1,6 подбора за 14 минут на площадке.

На данный момент итальянская команда с результатом 12-13 занимает 11-е место в таблице Евролиги, отставая на две победы от зоны плей-ин.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: BasketNews
logoМилан
logoЛоренцо Браун
logoчемпионат Италии
Джузеппе Поэта
logoЕвролига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Евролига. «Олимпиакос» выиграл у «Барселоны», «Фенербахче» уверенно разобрался с «Анадолу Эфесом» и другие результаты
29 января, 21:19
Лоренцо Браун покинет «Милан» в ближайшее время
28 января, 17:46
Болельщики из Сербии не смогут посетить матч «Милан» – «Партизан»
27 января, 11:06
Рекомендуем
Главные новости
НБА. «Бруклин» Дёмина примет «Лейкерс», «Детройт» сыграет с «Денвером» и другие матчи
вчера, 22:45
Евролига. Бросок Джериана Гранта принес «Панатинаикосу» победу над «Реалом», «Фенербахче» обыграл «Барселону» на выезде и другие результаты
вчера, 21:41
Джордан Отт и Чарльз Ли стали лучшими тренерами января в НБА
вчера, 21:07
«Бостон» обменял Анферни Саймонса в «Чикаго» на Николу Вучевича
вчера, 20:58
«Уорриорз» включились в активные переговоры об обмене Дрэймонда Грина
вчера, 20:36
Лука Дончич и Джейлен Браун признаны лучшими игроками января в НБА
вчера, 20:12Фото
🏀 NBA vs Nike! Как спортивный бренд поменял правила лиги? Узнайте в новом тесте
вчера, 20:00Тесты и игры
«Мемфис» получит крупнейшее торговое исключение в истории НБА после обмена Джарена Джексона
вчера, 19:56
Джейден Айви и Майкл Конли переходят в «Чикаго», а Кевин Хертер и Дарио Шарич отправятся в «Детройт» в рамках трехстороннего обмена
вчера, 19:40
Купер Флэгг и Кон Книппел в третий раз подряд стали лучшими новичками месяца
вчера, 19:21
Ко всем новостям
Последние новости
«Бавария» предлагает Ибону Наварро трехлетний контракт
вчера, 18:16
«Хапоэль Тель-Авив» ведет переговоры с Гершоном Ябуселе (Sport5)
вчера, 18:03
Премьер-лига. Женщины. «Динамо Курск» уверенно обыграло «Энергию»
вчера, 17:23
Лаури Маркканен о Миикке Мууринене «Я бы не беспокоился о его будущем. У него есть атлетические данные, чтобы добиться успеха»
вчера, 14:02
Сергей Кущенко об увольнении Юдина из «Локомотива»: «Наверное, Антону не хватило опыта для того, чтобы дать результат в кратчайшие сроки»
вчера, 13:46
Кэмерон Пэйн: «Главное, к чему не могу привыкнуть в Европе – это судьи и их стандарты»
вчера, 13:15
Джош Нибо выбыл минимум на две недели
вчера, 11:36
Доминик Барлоу – первый игрок «Филадельфии» со времен Чарльза Баркли с 25 очками и 10 подборами в атаке
вчера, 09:37
Еврокубок. «Шленск» взял верх над «Бахчешехиром», «Ульм» уступил «Будучности»
2 февраля, 21:06
Адриатическая лига. 27 очков Зорана Драгича не спасли «Сплит» от поражения в матче с КРКА, ФМП проиграл «Борацу Чачак»
2 февраля, 20:16
Рекомендуем