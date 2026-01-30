«Милан» вывел Лоренцо Брауна из состава

Браун больше не будет играть за «Милан».

После победы над «Партизаном» (85:79) главный тренер «Милана » Джузеппе Поэта подтвердил, что защитник Лоренцо Браун больше не входит в планы клуба, и он исключен из состава до конца сезона.

«Вместе с клубом мы приняли решение, что он выбывает из проекта. Мы по-прежнему бдительно следим за рынком и тщательно взвешиваем выбор», – заявил Поэта на послематчевой пресс-конференции.

В текущем сезоне 35-летний американский защитник провел за «Милан» 12 матчей в Евролиге, набирая в среднем 5,8 очка, 2,7 передачи и 1,6 подбора за 14 минут на площадке.

На данный момент итальянская команда с результатом 12-13 занимает 11-е место в таблице Евролиги, отставая на две победы от зоны плей-ин.