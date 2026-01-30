Димитрис Итудис, а также владелец и игроки «Хапоэля Тель-Авив» провели более двух часов в раздевалке после поражения от «Баварии» (Sport5)

В «Хапоэле Тель-Авив» состоялся длительный разговор после проигрыша.

Вчера «Бавария» уверенно обыграла одного из лидеров Евролиги – «Хапоэль Тель-Авив » – со счетом 79:64.

Как сообщает BasketNews со ссылкой на Sport5, после матча главный тренер «Хапоэля» Димитрис Итудис и игроки команды, а также владелец клуба Офер Яннай и остальной тренерский штаб оставались в раздевалке более двух часов, покинув арену около 1.25 ночи.

Итудис не появился для послематчевого интервью, и не пришел на пресс-конференцию после поражения.

«Хапоэль» проиграл второй матч подряд и откатился на третье место в турнирной таблице с результатом 16-8.