Димитрис Итудис, а также владелец и игроки «Хапоэля Тель-Авив» провели более двух часов в раздевалке после поражения от «Баварии» (Sport5)
В «Хапоэле Тель-Авив» состоялся длительный разговор после проигрыша.
Вчера «Бавария» уверенно обыграла одного из лидеров Евролиги – «Хапоэль Тель-Авив» – со счетом 79:64.
Как сообщает BasketNews со ссылкой на Sport5, после матча главный тренер «Хапоэля» Димитрис Итудис и игроки команды, а также владелец клуба Офер Яннай и остальной тренерский штаб оставались в раздевалке более двух часов, покинув арену около 1.25 ночи.
Итудис не появился для послематчевого интервью, и не пришел на пресс-конференцию после поражения.
«Хапоэль» проиграл второй матч подряд и откатился на третье место в турнирной таблице с результатом 16-8.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: BasketNews
Вергун свободен для переговоров, Итудиса можно в Самару
Это называется карма.
Неужели Итудис вспомнил тренерские практики омского "Газмяса"?
