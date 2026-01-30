Тим Леглер раскритиковал команды НБА за отсутствие старания, «граничащее с безразличием»

Леглер считает, что современные команды проявляют безразличие к матчам.

Бывший игрок НБА , а ныне телеаналитик Тим Леглер отметил апатию, с которой выходят на матчи даже топовые команды.

«Сколько раз я наблюдал за командами лично, сидя у кромки площадки на репортаже, или дома на League Pass, и видел колоссальные различия в уровне старания. Бывают матчи, когда смотришь на них и не веришь, насколько они вялые. И в этом году я видел такое чаще, чем когда-либо раньше. А это значит, что в любой вечер кто угодно может победить кого угодно.

Даже в противостоянии, когда две по-настоящему сильные команды вот-вот сыграют, и ты ждешь игру с огромным азартом, но по какой-то причине они выходят, и одна из них настолько апатична, что это граничит с безразличием. И это приводит к странным счетам, сумасшедшим результатам, к тем разгромам, которые мы видели», – сказал Леглер.

На этой неделе «Миннесота» разгромила «Голден Стэйт» на 25 очков в матче на национальном телевидении, а «Кливленд» выиграл на 30 очков в поединке против «Лейкерс», который также транслировался на всю страну.