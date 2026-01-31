Чемпионат Франции. «Сен-Кантен» уступил «Лиможу»
30 января в чемпионате Франции прошел один матч.
«Сен-Кантен» проиграл «Лиможу».
Чемпионат Франции
Регулярный чемпионат
Положение команд: Монако – 15-2, Нантер – 13-4, Париж – 13-4, Виллербан – 12-5, Страсбур – 12-5, Бурк – 11-6, Ле-Ман – 10-7, Шоле – 9-8, Элан Шалон – 9-8, Нанси – 7-10, Дижон – 7-10, Лимож – 6-12, Булазак – 5-12, Гравлин-Дюнкерк – 4-13, Сен-Кантен – 3-15, Ле-Портель – 1-16.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем