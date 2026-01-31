Евролига. «Монако» уступил «Виртусу», «Црвена Звезда» обыграла «Дубай» и другие результаты
Сегодня прошли четыре матча регулярного сезона Евролиги.
«Монако» проиграл итальянскому «Виртусу». Сербская «Црвена Звезда» справилась с «Дубаем» из ОАЭ.
Регулярный чемпионат
Положение команд: Фенербахче Турция – 17-7, Олимпиакос Греция – 16-8, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 16-8, Валенсия Испания – 16-9, Реал Испания – 16-9, Барселона Испания – 16-9, Монако – 15-10, Жальгирис Литва – 14-11, Панатинаикос Греция – 15-10, Црвена Звезда Сербия – 15-10, Милан Италия – 12-13, Виртус Италия – 12-13, Дубай ОАЭ – 11-14, Маккаби Тель-Авив Израиль – 10-15, Бавария Германия – 10-15, Париж Франция – 8-16, Баскония Испания – 9-16, Партизан Сербия – 8-17, Виллербан Франция – 6-19, Анадолу Эфес Турция – 6-19.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Жальгирис проиграл клатч 2:18. А Асвел-Пао длился 2ч17мин. И это без стартовых,как в Америке,пениев гимна и все такое. А вы НБА,НБА...
Судейство в лучших домашних традициях. В первой половине когда Жальгирис вырвался вперед, дали три подряд фола, из них два в нападении. В концовке изо всех сил тянули.
Куда делись в Црвене игроки с фамилиями на -ИЧ, всего двое на игре.
