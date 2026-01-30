4

«Денвер» рассчитывает на возвращение Николы Йокича до перерыва на Уикэнд всех звезд

Названы ожидаемые сроки возвращения Йокича.

Главный тренер «Денвера» Дэвид Адельман сообщил, что он и клуб рассчитывают на возвращение Николы Йокича (колено) до перерыва на Уикэнд всех звезд (13-15 февраля). Такие же ожидания распространяются на Кэма Джонсона (колено) и Кристиана Брауна (голеностоп).

«Он восстанавливается с хорошей скоростью. Я надеюсь, что он сыграет до перерыва на Уикэнд всех звезд. И, думаю, за исключением Аарона [Гордона], который, очевидно, выбыл надолго, цель – увидеть всех этих игроков на паркете до перерыва», – сказал Адельман.

Йокич не играет с конца декабря после получения ушиба кости левого колена. Изначально ему был назначен четырехнедельный период восстановления, но недавно было объявлено, что «Наггетс» продлили этот срок еще на одну неделю.

Джонсону было отведено четыре-шесть недель, а Браун продолжает восстановление от повреждения голенстопа после того, как выяснилось, что он слишком рано вернулся к играм.

Несмотря на отсутствие Йокича, «Наггетс» сохраняют позицию в верхней части таблицы Западной конференции, занимая третье место в с результатом 31-16.

С нетерпением ждём-с!
"ушиб кости левого колена" - это откуда взялось? ему же на ногу случайно Джонс наступил из-за чего колено выгнулось в обратную сторону, гиперэкстензией колена изначально называли. Просто как это можно называть "ушибом", если фактического контакта с коленом не было
Ответ Sm0k1n
"ушиб кости левого колена" - это откуда взялось? ему же на ногу случайно Джонс наступил из-за чего колено выгнулось в обратную сторону, гиперэкстензией колена изначально называли. Просто как это можно называть "ушибом", если фактического контакта с коленом не было
при гиперэкстензии кость бьется об другую кость, поэтому ушиб
