Джоэл Эмбиид: «Надеюсь, сейчас мы подумаем об улучшении состава, ведь у нас есть шанс на титул»

Эмбиид высказал пожелания по шагам «Сиксерс» перед дедлайном на обмены.

Суперзвезда «Филадельфии» Джоэл Эмбиид, видимо, хочет получить усиление состава команды.

«В прошлом мы избегали налога, поэтому, я надеюсь, сейчас мы подумаем об улучшении состава, ведь у нас есть шанс на титул.

Я надеюсь, что у нас, по крайней мере, будет шанс выйти и побороться, потому что в раздевалке собралась отличная группа ребят, и атмосфера прекрасная», – сказал Эмбиид.

На данный момент «Сиксерс» занимают 6-ю строчку таблицы Восточной конференции, отставая от идущего на втором месте «Нью-Йорка» на 3 победы.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница репортера Дерека Боднера в соцсети X
Ща тебя махнут на Янниса и команда усилится))
Ну по факту тогда фила будет главным претендентом на финал с востока. Эмбиид конечно в лучшей форме на мой взгляд сильнее Яниса, в атаке точно. Но здоровье его всегда подводит
Товарищ Эмбид, есть прекрасный вариант: так как ты играешь только каждый второй матч, откажись от половины из своих 55 миллионов, и будет щастье Филадельфии. Прекрасный способ усилить состав.
Это никак не повлияет на платежку. Только на то, что офис 76ых еще и к психиатру Джо запишет, помимо остальной толпы врачей.
С того момента, как Эмбиид окончательно вылечил колено, он является безоговорочно лучшим игроком «Филадельфии» и почти не пропускает матчи
Да, отличный вариант, пока Эмбиид и Джордж живы, попробовать их обменять)
"...мы подумаем об улучшении состава...", "...в раздевалке собралась отличная группа ребят, и атмосфера прекрасная»

Противоречие конкретное. Если такая замечательная атмосфера, зачем обмены?
Вообще лучше бы молчал. человек который 2 года лечился, здоров без году неделя, а уже опять возвращает эти высокомерные замашки. И не сказать что команда прям всех выносит с ним, сегодня чудом унесли ноги от Сакраменто. Обменять именно тебя - реально интересная мысль.
Эмбиид + Полужорж на Яннис + Тёрнер
неплохо вроде для Филы, а Милуоки и так в опе.
Я сказал бы - very good))
Фила сейчас на бумаге итак имеет 3 звезды + топ проспект с драфта, ролевики тоже не самые плохие. Состав более чем хороший. Но они в налоге, а значит подписать кого-то стоящего нет возможности.. провернуть крупный обмен тоже.. не думаю что кому-то нужен просевший полубольной полужорж, который ещё 2 следующих сезона будет по 56 лямов зарабатывать. Так что Эмбиид, бери всё в свои руки и бери титул с текущим составом, только так в контексте истории ты сможешь заставить себя уважать как великого игрока, а не мусорного скорера чокера.
Он про состав медицинского персонала клуба? Тут скорее от него больше ситуация зависит
да, у медицинского состава клуба точно есть шансы на титул за лечение самых хрустальных коленей
Да, сейчас последний шанс спихнуть Эмбиида по цене звезды, не знаю правда на кого его можно обменять)
Последний раз когда он так сказал, они получили Пола Джорджа
Я даже не знаю захочет ли Фила выжимать соки из этого состава во главе с Эмбидом.. Может выгоднее обменять его за дорого пока он ожил.
на удивление, но это так, сейчас Эмбиид спокойно выходит на 30+ минут, набирая в среднем очков 30
Макси в огне вообще, и даже Полужорж помогает
если ещё выцепят одного-двух хороших ролевиков в дедлайн - Фила ето сила) при здоровом составе, конечно
