Джоэл Эмбиид: «Надеюсь, сейчас мы подумаем об улучшении состава, ведь у нас есть шанс на титул»

Эмбиид высказал пожелания по шагам «Сиксерс» перед дедлайном на обмены.

Суперзвезда «Филадельфии» Джоэл Эмбиид , видимо, хочет получить усиление состава команды.

«В прошлом мы избегали налога, поэтому, я надеюсь, сейчас мы подумаем об улучшении состава, ведь у нас есть шанс на титул.

Я надеюсь, что у нас, по крайней мере, будет шанс выйти и побороться, потому что в раздевалке собралась отличная группа ребят, и атмосфера прекрасная», – сказал Эмбиид.

На данный момент «Сиксерс» занимают 6-ю строчку таблицы Восточной конференции, отставая от идущего на втором месте «Нью-Йорка» на 3 победы.