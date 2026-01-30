Джоэл Эмбиид: «Надеюсь, сейчас мы подумаем об улучшении состава, ведь у нас есть шанс на титул»
Эмбиид высказал пожелания по шагам «Сиксерс» перед дедлайном на обмены.
Суперзвезда «Филадельфии» Джоэл Эмбиид, видимо, хочет получить усиление состава команды.
«В прошлом мы избегали налога, поэтому, я надеюсь, сейчас мы подумаем об улучшении состава, ведь у нас есть шанс на титул.
Я надеюсь, что у нас, по крайней мере, будет шанс выйти и побороться, потому что в раздевалке собралась отличная группа ребят, и атмосфера прекрасная», – сказал Эмбиид.
На данный момент «Сиксерс» занимают 6-ю строчку таблицы Восточной конференции, отставая от идущего на втором месте «Нью-Йорка» на 3 победы.
Противоречие конкретное. Если такая замечательная атмосфера, зачем обмены?
Вообще лучше бы молчал. человек который 2 года лечился, здоров без году неделя, а уже опять возвращает эти высокомерные замашки. И не сказать что команда прям всех выносит с ним, сегодня чудом унесли ноги от Сакраменто. Обменять именно тебя - реально интересная мысль.
неплохо вроде для Филы, а Милуоки и так в опе.
Макси в огне вообще, и даже Полужорж помогает
если ещё выцепят одного-двух хороших ролевиков в дедлайн - Фила ето сила) при здоровом составе, конечно