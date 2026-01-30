«Пеликанс» вывели Джордана Пула из ротации и попытаются обменять его
С «Пеликанс» достаточно Джордана Пула .
«Новый Орлеан» убрал защитника Джордана Пула из ротации и рассмотрит варианты обмена 26-летнего баскетболиста.
Пул не выходил на площадку в последних матчах с «Сан-Антонио» и «Оклахомой», хотя не имеет проблем со здоровьем. В предыдущих встречах его игровое время стало уменьшаться.
В нынешнем сезоне Джордан набирает 14,5 очка, реализуя в среднем 37% с игры.
Пул в июне 2025 года перешел из «Уизардс» в «Пеликанс» в рамках масштабного обмена с участием нескольких игроков.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Yardbarker
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Нет.
Зачем выменивали