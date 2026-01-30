11

«Пеликанс» вывели Джордана Пула из ротации и попытаются обменять его

С «Пеликанс» достаточно Джордана Пула .

«Новый Орлеан» убрал защитника Джордана Пула из ротации и рассмотрит варианты обмена 26-летнего баскетболиста.

Пул не выходил на площадку в последних матчах с «Сан-Антонио» и «Оклахомой», хотя не имеет проблем со здоровьем. В предыдущих встречах его игровое время стало уменьшаться.

В нынешнем сезоне Джордан набирает 14,5 очка, реализуя в среднем 37% с игры.

Пул в июне 2025 года перешел из «Уизардс» в «Пеликанс» в рамках масштабного обмена с участием нескольких игроков.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Yardbarker
logoНовый Орлеан
возможные переходы
logoДжордан Пул
logoНБА
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Кто ж его возьмёт! Хотя, Сакраменто может))))))
Ответ SSKGhost
Кто ж его возьмёт! Хотя, Сакраменто может))))))
Пусть и Кумингу возьмут, будут два брата акробата кудесничать :)
У них есть тактика и они ее придерживаются.
Нет.
Зачем выменивали
так-то за сиджея могли бы янга вместо пула получить)))
А "физрук" Керр смог найти применение этому чувырле
Ответ mastadon
А "физрук" Керр смог найти применение этому чувырле
Керр его обеспечил на всю жизнь)
С Пулом уже не первый раз такое.
Эпичная карьера от потенциально нового Алл-стара до "возьмите хоть кто" . Надо оставлять и в след году хоть что за него получить на истекаюшщем контракте
Вывели джерси из обращения)
Куминга второй или первый
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джордан Пул, Джейк Ларэвиа и Крис Данн – в новом выпуске Shaqtin’ A Fool
29 января, 07:00Видео
«Новый Орлеан» расстанется с Треем Мерфи или Хербом Джонсом только в случае предложения уровня сделки по Десмонду Бэйну
28 января, 07:05
«Новый Орлеан» пытался выменять Джа Морэнта, предложив Джордана Пула и Деджонте Мюррэя (Брэндон Робинсон)
26 января, 12:02
Майкл Скотто: «Никс» интересовались у «Пеликанс» не только Хосе Альварадо, но и Ивом Мисси»
23 января, 14:08
Рекомендуем
Главные новости
НБА. «Бруклин» Дёмина примет «Лейкерс», «Детройт» сыграет с «Денвером» и другие матчи
вчера, 22:45
Евролига. Бросок Джериана Гранта принес «Панатинаикосу» победу над «Реалом», «Фенербахче» обыграл «Барселону» на выезде и другие результаты
вчера, 21:41
Джордан Отт и Чарльз Ли стали лучшими тренерами января в НБА
вчера, 21:07
«Бостон» обменял Анферни Саймонса в «Чикаго» на Николу Вучевича
вчера, 20:58
«Уорриорз» включились в активные переговоры об обмене Дрэймонда Грина
вчера, 20:36
Лука Дончич и Джейлен Браун признаны лучшими игроками января в НБА
вчера, 20:12Фото
🏀 NBA vs Nike! Как спортивный бренд поменял правила лиги? Узнайте в новом тесте
вчера, 20:00Тесты и игры
«Мемфис» получит крупнейшее торговое исключение в истории НБА после обмена Джарена Джексона
вчера, 19:56
Джейден Айви и Майкл Конли переходят в «Чикаго», а Кевин Хертер и Дарио Шарич отправятся в «Детройт» в рамках трехстороннего обмена
вчера, 19:40
Купер Флэгг и Кон Книппел в третий раз подряд стали лучшими новичками месяца
вчера, 19:21
Ко всем новостям
Последние новости
«Бавария» предлагает Ибону Наварро трехлетний контракт
вчера, 18:16
«Хапоэль Тель-Авив» ведет переговоры с Гершоном Ябуселе (Sport5)
вчера, 18:03
Премьер-лига. Женщины. «Динамо Курск» уверенно обыграло «Энергию»
вчера, 17:23
Лаури Маркканен о Миикке Мууринене «Я бы не беспокоился о его будущем. У него есть атлетические данные, чтобы добиться успеха»
вчера, 14:02
Сергей Кущенко об увольнении Юдина из «Локомотива»: «Наверное, Антону не хватило опыта для того, чтобы дать результат в кратчайшие сроки»
вчера, 13:46
Кэмерон Пэйн: «Главное, к чему не могу привыкнуть в Европе – это судьи и их стандарты»
вчера, 13:15
Джош Нибо выбыл минимум на две недели
вчера, 11:36
Доминик Барлоу – первый игрок «Филадельфии» со времен Чарльза Баркли с 25 очками и 10 подборами в атаке
вчера, 09:37
Еврокубок. «Шленск» взял верх над «Бахчешехиром», «Ульм» уступил «Будучности»
2 февраля, 21:06
Адриатическая лига. 27 очков Зорана Драгича не спасли «Сплит» от поражения в матче с КРКА, ФМП проиграл «Борацу Чачак»
2 февраля, 20:16
Рекомендуем