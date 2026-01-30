  • Спортс
НБА проведет встречу с «Кэвальерс» по поводу их приподнятой площадки после эпизода с падением Дончича

НБА занялась вопросом площадки на арене «Кливленда».

После инцидента с травмой Луки Дончича НБА планирует встретиться с представителями «Кливленда», чтобы обсудить возможные изменения в конструкции приподнятой площадки на «Рокет Моргидж Филдхаусе». Сообщается, что обе стороны уже провели одну встречу в четверг, на которой обсуждения прошли «по взаимному согласию».

Во вчерашнем матче против «Кэвальерс», который «Лейкерс» проиграли со счетом 99:129, Дончич отступал назад после выполнения трехочкового броска. В процессе он случайно упал с приподнятой площадки «Кэвальерс». Хотя словенец вернулся и в итоге доиграл матч, он высказал серьезную обеспокоенность как полученным повреждением, так и площадкой. Главный тренер «Лейкерс» Джей Джей Редик также назвал паркет «угрозой безопасности».

В связи с повреждением, статус Дончича на предстоящую игру против «Вашингтона» указан с пометкой «под вопросом».

В 2023 году игрок «Майами» Дрю Смит получил разрыв крестообразных связок колена, после того как поскользнулся и неудачно упал с приподнятого паркета «Кэвальерс».

«Рокет Моргидж Филдхаус» – единственная арена в НБА, которая имеет такую игровую площадку.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: The Athletic
