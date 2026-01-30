Док Риверс отреагировал на критику Джея Краудера: «Когда титанам плохо, трусы выходят и хвастаются»
Док Риверс прервал молчание после критики Джея Краудера.
Главный тренер «Бакс» Док Риверс отреагировал на критическое замечание бывшего игрока команды Джея Краудера.
Экс-баскетболист НБА напомнил, при каких обстоятельствах Риверс возглавил терпящую бедствие команду: «Мы шли с результатом 30-13. А потом пригласили Дока. Вот с этого и началась лавина».
«Мило с его стороны. Всегда болезненно, когда мы видим, как кто-то поступает подобным образом, но обычно за этим стоит причина. Обычно это связано с игровым временем, и в данном случае у меня нет сомнений по этому поводу.
Я всегда использую фразу Дэвида Шапелла: «Когда титанам плохо, трусы выходят и хвастаются». И мне всегда казалось, что в этих словах много правды», – поделился 64-летний Риверс.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Athletic
Все так.
И в нескольких следующих сезонах Бостон проиграл ровно также, на тоненького.
Спасибо, Док!
Хотя даже нет - на Мойдодыра больше похож)