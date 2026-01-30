  • Спортс
  • Док Риверс отреагировал на критику Джея Краудера: «Когда титанам плохо, трусы выходят и хвастаются»
14

Док Риверс отреагировал на критику Джея Краудера: «Когда титанам плохо, трусы выходят и хвастаются»

Док Риверс прервал молчание после критики Джея Краудера.

Главный тренер «Бакс» Док Риверс отреагировал на критическое замечание бывшего игрока команды Джея Краудера.

Экс-баскетболист НБА напомнил, при каких обстоятельствах Риверс возглавил терпящую бедствие команду: «Мы шли с результатом 30-13. А потом пригласили Дока. Вот с этого и началась лавина».

«Мило с его стороны. Всегда болезненно, когда мы видим, как кто-то поступает подобным образом, но обычно за этим стоит причина. Обычно это связано с игровым временем, и в данном случае у меня нет сомнений по этому поводу.

Я всегда использую фразу Дэвида Шапелла: «Когда титанам плохо, трусы выходят и хвастаются». И мне всегда казалось, что в этих словах много правды», – поделился 64-летний Риверс.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Athletic
logoДок Риверс
logoМилуоки
logoНБА
logoДжей Краудер
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Чем больше я смотрю на тренерские «успехи» Дока, тем больше понимаю почему его убунту дало такой результат в Бостоне - потому что Гарнетт, Аллен и Пирс и без него прекрасно знали что и как надо играть. И только травмы не дали завоевать ещё перстней. Но влияние Дока как тренера было минимальным.
Ответ Кирилл Изжогин
Чем больше я смотрю на тренерские «успехи» Дока, тем больше понимаю почему его убунту дало такой результат в Бостоне - потому что Гарнетт, Аллен и Пирс и без него прекрасно знали что и как надо играть. И только травмы не дали завоевать ещё перстней. Но влияние Дока как тренера было минимальным.
Тибодо внес больше в тот Бостон чем Док) не стоит ещё забывать, что там была пара 7 матчевых серий, так что тот Бостон отскочил тогда знатно
Ответ Мурзин Ринат
Тибодо внес больше в тот Бостон чем Док) не стоит ещё забывать, что там была пара 7 матчевых серий, так что тот Бостон отскочил тогда знатно
Абсолютно. Вот вклад Тибодо как раз очевиден.
Все так.
И в нескольких следующих сезонах Бостон проиграл ровно также, на тоненького.
Откуда у титанов выходят трусы?
Титан тренерской мысли, отец Остина и американской демократии. Остап Бендер тренерского цеха)
Трудно уже вспомнить, какой команде было хорошо с титаном Доком. Клипперс, Фили, Бакс - везде титан хворал, как минимум
Док Стэтхем Риверс
Ответ prosthetics
Док Стэтхем Риверс
Стэтхем по сравнению с Доком "Камон" Риверсом - просто Цицерон
Не знал, что нижнее белье может ходить и хвастаться(
Спасибо, Док!
... Лучше пусть вспомнит свои недавние слова ,про лучшего игрока, и не удивляется.
Так он больше похож на самовар, а не на титан.
Хотя даже нет - на Мойдодыра больше похож)
