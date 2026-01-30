  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Купер Флэгг и Кон Книппел набрали 83 очка – лучший суммарный показатель для двух новичков-соперников за последние 50 лет
Видео
9

Купер Флэгг и Кон Книппел набрали 83 очка – лучший суммарный показатель для двух новичков-соперников за последние 50 лет

Книппел и Флэгг вошли в историю НБА.

Форвард «Далласа» Купер Флэгг (49 очков) и форвард «Шарлотт» Кон Книппел (34 очка) стали первой парой новичков-соперников в истории, которые, играя ранее за один и тот же университет, набрали по 30+ очков в одном матче НБА.

Кроме того, их суммарный показатель – 83 очка – лучший для двух новичков-соперников за последние 50 лет.

Сегодня «Хорнетс» Книппела оказались сильнее «Мэверикс» Флэгга – 123:121.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
logoКон Книппел
logoДаллас
logoНБА
logoБаскетбол - видео
logoШарлотт
logoКупер Флэгг
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Это было легендарно)

Флэгг машина, тут глупо отрицать, будет только прогрессировать ещё и матереть.
Кон на самом деле не менее разносторонний, но ему сейчас столько свободы не дают.

Забавно, что в концовке в решающем эпизоде важнейшую роль сыграл ещё один их тиммейт по Дьюку - Сион Джеймс. Именно он героически спас уходящий мяч и отдал пас Кону.
Ответ Air Hornet
Это было легендарно) Флэгг машина, тут глупо отрицать, будет только прогрессировать ещё и матереть. Кон на самом деле не менее разносторонний, но ему сейчас столько свободы не дают. Забавно, что в концовке в решающем эпизоде важнейшую роль сыграл ещё один их тиммейт по Дьюку - Сион Джеймс. Именно он героически спас уходящий мяч и отдал пас Кону.
Когда-нибудь люди поймут что это нико хариссон ограбил танцующих того драфта)
Ответ Air Hornet
Это было легендарно) Флэгг машина, тут глупо отрицать, будет только прогрессировать ещё и матереть. Кон на самом деле не менее разносторонний, но ему сейчас столько свободы не дают. Забавно, что в концовке в решающем эпизоде важнейшую роль сыграл ещё один их тиммейт по Дьюку - Сион Джеймс. Именно он героически спас уходящий мяч и отдал пас Кону.
Ты точно смотришь матчи Хорнетс и Маверикс?? Или ты думаешь что в концовках мяч дают в руки Флегу из за его монструозного первого шага??? Или может потому что у Кидда выбор Флег или Кристи в роли разыгрывающего.... Поэтому мяч у Флега, и свобода у него потому что рядом с ним Кристи, Мартин, Гэффорд, Вашингтон, отнюдь не игроки что сами себе будут создавать возможности.... ты сам видишь что в концовках Даллас постоянно сбивается на айзо, потому что некому хоть что то создавать.

По поводу Хорнетс, видно что Книпеля постоянно ищут пасом, защита на него сильно реагирует, он входит внутрь дуги, стабильно исполняет под 15 бросков, учитывая что ЛаМело даже если ему запретят будет делать свои 15+ бросков, и в целом Книппель получает много бросков как для себя, я думаю Флэг в Шарлотт получал бы меньше бросков чем Книппель, здесь сугубо дело в команде и отсутствии разыгрывающего
Дуэль двух белых, редко такое увидишь)
Шикарный матч и потрясающий перфоманс двух друзей/новичков!
Очень приятная банда вырисовывается у Шершней.)
Комментарий удален пользователем
Ответ quznez
Комментарий удален пользователем
Это 80-е то защитное время? Грубая - да. Защитная? Не очень.
Ответ quznez
Комментарий удален пользователем
Майкл был третьекурсником когда пришел. а Флэгг фрешмен.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Купер Флэгг набрал 49 очков в матче с «Шарлотт», обновив рекорд результативности НБА среди игроков не старше 19 лет
30 января, 05:41Видео
Кон Книппел набрал 34 очка, обновив рекорд по трехочковым для новичков «Шарлотт» (8) в победном матче с «Далласом»
30 января, 05:33Видео
Егор Дёмин вызван на Матч восходящих звезд НБА. А что это такое?
29 января, 06:55
Рекомендуем
Главные новости
НБА. «Бруклин» Дёмина примет «Лейкерс», «Детройт» сыграет с «Денвером» и другие матчи
вчера, 22:45
Евролига. Бросок Джериана Гранта принес «Панатинаикосу» победу над «Реалом», «Фенербахче» обыграл «Барселону» на выезде и другие результаты
вчера, 21:41
Джордан Отт и Чарльз Ли стали лучшими тренерами января в НБА
вчера, 21:07
«Бостон» обменял Анферни Саймонса в «Чикаго» на Николу Вучевича
вчера, 20:58
«Уорриорз» включились в активные переговоры об обмене Дрэймонда Грина
вчера, 20:36
Лука Дончич и Джейлен Браун признаны лучшими игроками января в НБА
вчера, 20:12Фото
🏀 NBA vs Nike! Как спортивный бренд поменял правила лиги? Узнайте в новом тесте
вчера, 20:00Тесты и игры
«Мемфис» получит крупнейшее торговое исключение в истории НБА после обмена Джарена Джексона
вчера, 19:56
Джейден Айви и Майкл Конли переходят в «Чикаго», а Кевин Хертер и Дарио Шарич отправятся в «Детройт» в рамках трехстороннего обмена
вчера, 19:40
Купер Флэгг и Кон Книппел в третий раз подряд стали лучшими новичками месяца
вчера, 19:21
Ко всем новостям
Последние новости
«Бавария» предлагает Ибону Наварро трехлетний контракт
вчера, 18:16
«Хапоэль Тель-Авив» ведет переговоры с Гершоном Ябуселе (Sport5)
вчера, 18:03
Премьер-лига. Женщины. «Динамо Курск» уверенно обыграло «Энергию»
вчера, 17:23
Лаури Маркканен о Миикке Мууринене «Я бы не беспокоился о его будущем. У него есть атлетические данные, чтобы добиться успеха»
вчера, 14:02
Сергей Кущенко об увольнении Юдина из «Локомотива»: «Наверное, Антону не хватило опыта для того, чтобы дать результат в кратчайшие сроки»
вчера, 13:46
Кэмерон Пэйн: «Главное, к чему не могу привыкнуть в Европе – это судьи и их стандарты»
вчера, 13:15
Джош Нибо выбыл минимум на две недели
вчера, 11:36
Доминик Барлоу – первый игрок «Филадельфии» со времен Чарльза Баркли с 25 очками и 10 подборами в атаке
вчера, 09:37
Еврокубок. «Шленск» взял верх над «Бахчешехиром», «Ульм» уступил «Будучности»
2 февраля, 21:06
Адриатическая лига. 27 очков Зорана Драгича не спасли «Сплит» от поражения в матче с КРКА, ФМП проиграл «Борацу Чачак»
2 февраля, 20:16
Рекомендуем