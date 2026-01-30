Купер Флэгг и Кон Книппел набрали 83 очка – лучший суммарный показатель для двух новичков-соперников за последние 50 лет
Книппел и Флэгг вошли в историю НБА.
Форвард «Далласа» Купер Флэгг (49 очков) и форвард «Шарлотт» Кон Книппел (34 очка) стали первой парой новичков-соперников в истории, которые, играя ранее за один и тот же университет, набрали по 30+ очков в одном матче НБА.
Кроме того, их суммарный показатель – 83 очка – лучший для двух новичков-соперников за последние 50 лет.
Сегодня «Хорнетс» Книппела оказались сильнее «Мэверикс» Флэгга – 123:121.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
Флэгг машина, тут глупо отрицать, будет только прогрессировать ещё и матереть.
Кон на самом деле не менее разносторонний, но ему сейчас столько свободы не дают.
Забавно, что в концовке в решающем эпизоде важнейшую роль сыграл ещё один их тиммейт по Дьюку - Сион Джеймс. Именно он героически спас уходящий мяч и отдал пас Кону.
По поводу Хорнетс, видно что Книпеля постоянно ищут пасом, защита на него сильно реагирует, он входит внутрь дуги, стабильно исполняет под 15 бросков, учитывая что ЛаМело даже если ему запретят будет делать свои 15+ бросков, и в целом Книппель получает много бросков как для себя, я думаю Флэг в Шарлотт получал бы меньше бросков чем Книппель, здесь сугубо дело в команде и отсутствии разыгрывающего
Очень приятная банда вырисовывается у Шершней.)