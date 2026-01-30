Купер Флэгг и Кон Книппел набрали 83 очка – лучший суммарный показатель для двух новичков-соперников за последние 50 лет

Книппел и Флэгг вошли в историю НБА.

Форвард «Далласа » Купер Флэгг (49 очков) и форвард «Шарлотт » Кон Книппел (34 очка) стали первой парой новичков-соперников в истории, которые, играя ранее за один и тот же университет, набрали по 30+ очков в одном матче НБА .

Кроме того, их суммарный показатель – 83 очка – лучший для двух новичков-соперников за последние 50 лет.

Сегодня «Хорнетс» Книппела оказались сильнее «Мэверикс» Флэгга – 123:121.