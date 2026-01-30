Диллон Брукс: «Играю на уровне Матча всех звезд»

Диллон Брукс высоко оценил свою игру.

Форвард «Санз» Диллон Брукс согласился с ранее высказанным мнением Чарльза Баркли, который оценил демонстрируемый им в этом сезоне баскетбол как «уровень Матча звезд».

«Да, мне тоже кажется, что я играю на этом уровне. Но я не стану ничего выпрашивать. Если позовут, значит, позовут.

Но наш настоящий олл-стар – это Девин Букер. Он на протяжении долгого времени лидер нашей команды и заслуживает подобного обсуждения и включения в резерв Матча звезд», – признался Брукс.

В четверг Брукс набрал рекордные для себя 40 очков в матче с «Детройтом» (114:96).