Диллон Брукс: «Играю на уровне Матча всех звезд»
Диллон Брукс высоко оценил свою игру.
Форвард «Санз» Диллон Брукс согласился с ранее высказанным мнением Чарльза Баркли, который оценил демонстрируемый им в этом сезоне баскетбол как «уровень Матча звезд».
«Да, мне тоже кажется, что я играю на этом уровне. Но я не стану ничего выпрашивать. Если позовут, значит, позовут.
Но наш настоящий олл-стар – это Девин Букер. Он на протяжении долгого времени лидер нашей команды и заслуживает подобного обсуждения и включения в резерв Матча звезд», – признался Брукс.
В четверг Брукс набрал рекордные для себя 40 очков в матче с «Детройтом» (114:96).
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Hoop Central
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Играет хорошо, но крайне сложно попасть, если ты второй лучший игрок 7й команды Запада