Диллон Брукс: «Играю на уровне Матча всех звезд»

Диллон Брукс высоко оценил свою игру.

Форвард «Санз» Диллон Брукс согласился с ранее высказанным мнением Чарльза Баркли, который оценил демонстрируемый им в этом сезоне баскетбол как «уровень Матча звезд».

«Да, мне тоже кажется, что я играю на этом уровне. Но я не стану ничего выпрашивать. Если позовут, значит, позовут.

Но наш настоящий олл-стар – это Девин Букер. Он на протяжении долгого времени лидер нашей команды и заслуживает подобного обсуждения и включения в резерв Матча звезд», – признался Брукс.

В четверг Брукс набрал рекордные для себя 40 очков в матче с «Детройтом» (114:96).

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Hoop Central
Красава Брукс. Когда все ждут от него какой либо дичи, он просто играет в баскетбол.
Вадим flanec
Красава Брукс. Когда все ждут от него какой либо дичи, он просто играет в баскетбол.
Он и дичь успевает творить тоже)
rembrandao
Он и дичь успевает творить тоже)
Бывает конечно, но не настолько часто, намного чаще в баскетбол играет, как например сегодня.
Так то буднично, без двух самых высокооплачиваемых игроков победили уверенно лидера востока.
Матч звёзд ныне это съезд братишек на чиле мячик покидать на потеху толпе. Бруксу там делать нечего ибо неприятный персонаж для всех. О, а может это идея для рестайлинга МВЗ.. Создать команду плохих парней против хороших. Может тогда заиграют, когда за пуляние мяча с логотипа эти звёзды будут получать волну трештока.
21 место в тотал голосовании на Западе, 24 место зрители, 17 место у игроков, 14 у медиа.
Играет хорошо, но крайне сложно попасть, если ты второй лучший игрок 7й команды Запада
Читает комменты на спортсе. Наш канадский слоняра в логове пенвосов ))
Не нравится мне этот борзый пацанчик, но не признать, что он прилично прибавил, не могу. Ещё бы язык за зубами держал почаще, больше внимания уделяя игре - и вообще мог бы в люди выбиться.
