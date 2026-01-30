1

Джейлон Тайсон извинился за свои слова в адрес Леброна после матча в Кливленде

Джейлон Тайсон извинился перед Леброном за спорные слова.

Форвард «Кавальерс» Джейлон Тайсон принес свои извинения после провокационного высказывания. 

Сразу после победы над «Лейкерс» (129:99) лидера «Кэвс» Донована Митчелла попросили описать влияние Леброна Джеймса на город. Стоявший рядом второгодка вклинился в интервью, чтобы высказать свое мнение: «Теперь это город Донована Митчелла».

Чуть позже 23-летний баскетболист прояснил свою позицию.

«Слушайте, я не хотел никого задеть или проявить неуважение.

Если я кого-то обидел или рассердил, то прошу прощения. Готов взять на себя личную ответственность, но скажу, что просто хотел поддержать Донована, потому что мы стремимся сделать то же самое, что сделали до нас Брон и другие. Мы хотим сделать это с Митчеллом в качестве нашего лидера», – поделился Тайсон.

Джеймс провел за «Кливленд» 11 лет и принес клубу единственный в его истории чемпионский титул.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Дэнни Каннингема
1 комментарий
Кулацкий подпевала... И да, сомневаюсь, что самому Митчеллу такая поддержка была нужна.
