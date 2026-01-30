Остин Ривз близок к возвращению. Звезда «Лейкерс» может сыграть с «Уизардс» в пятницу
Остин Ривз все ближе к возвращению в строй.
Свингмен «Лейкерс» Остин Ривз имеет шанс вернуться в состав команды уже во встрече с «Уизардс» в пятницу.
Обновленный статус Ривза на данный момент – «под вопросом».
27-летний баскетболист получил травму икроножной мышцы в матче с «Хьюстоном» 26 декабря и с тех пор не выходил на площадку.
В нынешнем сезоне Ривз набирает 26,6 очка, 6,3 передачи и 5,2 подбора в среднем за игру.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Дэйва Макменамина
Да он уже раз третий, как близок. Пора уже и выходить с больничного.
Хочется уже в полном составе Лейкерс посмотреть
