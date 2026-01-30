Энтони Эдвардс после победы над «Оклахомой»: «Для меня это было суперличное»

Эдвардс после победы над «Оклахомой»: Для меня это было суперличное.

Звезда «Миннесоты» Энтони Эдвардс описал настроение, с которым он вышел на матч против «Оклахомы».

«Для меня это было супер-личное, потому что они выбили нас в прошлом году. К тому же у них есть действующий MVP.

Такая победа показывает, что если мы будем интенсивно играть в защите каждый вечер, то у нас все будет в порядке», – сказал защитник.

В прошлом плей-офф «Тандер» обыграли «Вулвс» в финале Западной конференции (4-1).

Сегодня «Миннесота » оказалась сильнее (123:111), а Эдвардс записал на свой счет лучшие в команде 26 очков, 5 подборов и 5 передач.