Брэдли Бил собирается воспользоваться опцией и остаться в «Клипперс» на еще один сезон

Стало известно о карьерных планах Брэдли Била.

Защитник «Клипперс » Брэдли Бил намерен воспользоваться опцией игрока и продлить контракт с клубом на сезон-2026/27.

32-летний Бил перешел в «Клипперс» прошлым летом, но получил перелом ноги и выбыл до конца сезона, проведя за новую команду всего 6 матчей.

За следующий сезон Брэдли должен заработать 5,6 миллиона долларов.