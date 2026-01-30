11

Брэдли Бил собирается воспользоваться опцией и остаться в «Клипперс» на еще один сезон

Стало известно о карьерных планах Брэдли Била.

Защитник «Клипперс» Брэдли Бил намерен воспользоваться опцией игрока и продлить контракт с клубом на сезон-2026/27.

32-летний Бил перешел в «Клипперс» прошлым летом, но получил перелом ноги и выбыл до конца сезона, проведя за новую команду всего 6 матчей.

За следующий сезон Брэдли должен заработать 5,6 миллиона долларов.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Athletic
11 комментариев
"Я остаюсь, я буду здесь жить!"
"Я остаюсь, я буду здесь жить!"
лучший просто
Он как в лотерею выиграл, при этом даже билет не покупал
Он как в лотерею выиграл, при этом даже билет не покупал
2 сезона подряд 30+ очков в среднем набирать, хоть и мусорных, не каждый сможет.
парень живёт свою лучшую жизнь, что сказать, молодец, все бы так хотели
За такие относительно небольшие деньги пусть остается, будет всего 33 года.
Как раз след. сезон - финальный у Бороды-Кавая перед потенциальным обновлением состава.
За такие относительно небольшие деньги пусть остается, будет всего 33 года. Как раз след. сезон - финальный у Бороды-Кавая перед потенциальным обновлением состава.
Люди наверное только на какую-то далекую статистику ориентируются. Он уже в Финиксе был совершенно никакущий. Без атлетизма, без броска, без розыгрыша, зато с постоянными травмами. Ну и не хаслер/мотиватор ни разу. Зачем он нужен?
За такие относительно небольшие деньги пусть остается, будет всего 33 года. Как раз след. сезон - финальный у Бороды-Кавая перед потенциальным обновлением состава.
😹😹снова красивые слова про Клипперс
Ну а что, серия 16-3, победный состав ж не меняют 🤣
Истинный патриот клуба...
Неужели все так плохо, что 5 лямов поднимает сам)
