Брэдли Бил собирается воспользоваться опцией и остаться в «Клипперс» на еще один сезон
Стало известно о карьерных планах Брэдли Била.
Защитник «Клипперс» Брэдли Бил намерен воспользоваться опцией игрока и продлить контракт с клубом на сезон-2026/27.
32-летний Бил перешел в «Клипперс» прошлым летом, но получил перелом ноги и выбыл до конца сезона, проведя за новую команду всего 6 матчей.
За следующий сезон Брэдли должен заработать 5,6 миллиона долларов.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Athletic
Как раз след. сезон - финальный у Бороды-Кавая перед потенциальным обновлением состава.