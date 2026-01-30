Видео
4

Джамал Мюррэй пофлексил после данка с сопротивлением Майкла Портера

Джамал Мюррэй показал провокационный жест после данка .

Разыгрывающий «Денвера» Джамал Мюррэй эмоционально отпраздновал данк в матче с «Бруклином» (107:103).

Мюррэй поставил сверху с сопротивлением Майкла Портера, который покинул «Наггетс» прошлым летом, после чего поиграл бицепсами.

На счету Мюррэя 27 очков, 4 подбора и 6 передач.

Портер был выбран «Денвером» под 14-м номером на драфте 2018 года и провел в команде 6 сезонов.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Nets Kingdom
4 комментария
Новость громкая но сопротивления там не было от слова совсем, Портер из той касты игроков, которые защищаются по праздникам
Ответ Daniel Fox
Новость громкая но сопротивления там не было от слова совсем, Портер из той касты игроков, которые защищаются по праздникам
Тут и уровень флекса соответствует уровню сопротивления.
Странно что это как данк ЧЕРЕЗ Майкла Портера не описали, чтобы ещё кликбейтнее было.
Всё как всегда:
Джамал всё время так "флексит",
Портер всегда так защищается.
А в чем провокация? Игроки бывает после данка один на один с кольцом играют мышцами... Там и сопротивления то не было, разве что ветер в спину от маха Портера.
