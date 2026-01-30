Джамал Мюррэй пофлексил после данка с сопротивлением Майкла Портера

Джамал Мюррэй показал провокационный жест после данка .

Разыгрывающий «Денвера » Джамал Мюррэй эмоционально отпраздновал данк в матче с «Бруклином » (107:103).

Мюррэй поставил сверху с сопротивлением Майкла Портера , который покинул «Наггетс» прошлым летом, после чего поиграл бицепсами.

На счету Мюррэя 27 очков, 4 подбора и 6 передач.

Портер был выбран «Денвером» под 14-м номером на драфте 2018 года и провел в команде 6 сезонов.