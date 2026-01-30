Джамал Мюррэй пофлексил после данка с сопротивлением Майкла Портера
Джамал Мюррэй показал провокационный жест после данка .
Разыгрывающий «Денвера» Джамал Мюррэй эмоционально отпраздновал данк в матче с «Бруклином» (107:103).
Мюррэй поставил сверху с сопротивлением Майкла Портера, который покинул «Наггетс» прошлым летом, после чего поиграл бицепсами.
На счету Мюррэя 27 очков, 4 подбора и 6 передач.
Портер был выбран «Денвером» под 14-м номером на драфте 2018 года и провел в команде 6 сезонов.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Nets Kingdom
Странно что это как данк ЧЕРЕЗ Майкла Портера не описали, чтобы ещё кликбейтнее было.
Джамал всё время так "флексит",
Портер всегда так защищается.