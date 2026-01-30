Руди Гобер запустил «сквозняк» со штрафного, едва задев сетку
Гобер сильно промахнулся со штрафного.
В матче против «Оклахомы» центровой «Миннесоты» Руди Гобер стал автором лоулайта, запустив «сквозняк» с линии штрафного броска.
По итогам встречи, закончившейся победой «Тимбервулвс» (123:111), на счету Гобера 14 очков (5 из 6 с игры, 4 из 8 с линии), 11 подборов и 3 передачи.
В текущем сезоне французский центровой реализует 50,5% штрафных.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница BricksCenter в соцсети X
Забыли написать уверенно запустил
