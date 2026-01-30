Крис Пол отреагировал на комментарий, посвященный преображению «Клипперс» после расставания с ним
Крису Полу указали на неприятный факт .
Отстраненный от выступления за «Клипперс» Крис Пол отреагировал на комментарий, посвященный преображению команды вскоре после расставания с 40-летним разыгрывающим.
«16-3 после того, как ты не играешь. Мы должны довериться Тайрону Лю с его планом, хотя мне хотелось наблюдать за тем, как ты завершаешь в форме «Клипперс», – написал один из пользователей.
Пол отреагировал двумя эмодзи.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: NBA Central
просто факт, к сожалению
Вы бы хоть проверяли эти «факты». Серия Клипперс, в ходе которой они имеют 16 побед при трёх поражениях началась 20 декабря. Пода отстранили 3 декабря. 5 поражений подряд в декабре без Криса просто вычеркнули.
