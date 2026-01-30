Крис Пол отреагировал на комментарий, посвященный преображению «Клипперс» после расставания с ним

Крису Полу указали на неприятный факт .

Отстраненный от выступления за «Клипперс» Крис Пол отреагировал на комментарий, посвященный преображению команды вскоре после расставания с 40-летним разыгрывающим.

«16-3 после того, как ты не играешь. Мы должны довериться Тайрону Лю с его планом, хотя мне хотелось наблюдать за тем, как ты завершаешь в форме «Клипперс», – написал один из пользователей.

Пол отреагировал двумя эмодзи.