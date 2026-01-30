Диллон Брукс набрал 40 очков (новый рекорд карьеры) в победной игре с «Детройтом»
Брукс помог «Санс» обыграть «Пистонс», набрав 40 очков.
Форвард «Финикса» Диллон Брукс стал самым результативным игроком матча против «Детройта», набрав 40 очков и обновив личный рекорд результативности (предыдущий лучший результат – 37 очков в игре 2021 года за «Мемфис» против «Портленда»).
Брукс попал 13 из 22 бросков с игры, 4 из 7 трехочковых и 10 из 12 штрафных. Также в его активе 8 подборов, 4 передачи, 1 перехват и 1 блок-шот.
Большую часть решающей 12-минутки «Санс» удерживали комфортное преимущество и одержали пятую победу в последних семи матчах – 114:96.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
Хочу чтобы он там выбил всю спесь и вернул МВЗ на уровень времён хотя бы Кобе, который мог заблочить Брона в двух владениях подряд!!!