Диллон Брукс набрал 40 очков (новый рекорд карьеры) в победной игре с «Детройтом»

Брукс помог «Санс» обыграть «Пистонс», набрав 40 очков.

Форвард «Финикса» Диллон Брукс стал самым результативным игроком матча против «Детройта», набрав 40 очков и обновив личный рекорд результативности (предыдущий лучший результат – 37 очков в игре 2021 года за «Мемфис» против «Портленда»).

Брукс попал 13 из 22 бросков с игры, 4 из 7 трехочковых и 10 из 12 штрафных. Также в его активе 8 подборов, 4 передачи, 1 перехват и 1 блок-шот.

Большую часть решающей 12-минутки «Санс» удерживали комфортное преимущество и одержали пятую победу в последних семи матчах – 114:96.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
Хочу видеть его на МВЗ. А не постоянные трешки без сопротивления, данки и покерфейсы.
Хочу чтобы он там выбил всю спесь и вернул МВЗ на уровень времён хотя бы Кобе, который мог заблочить Брона в двух владениях подряд!!!
Ответ МЗ
Кстати, по злости и требовательности к партнёрам Брукс реально Кобе напоминает.
Да отдохнёт и злее будет, если нет. В этом цирке не самоцель выступать)
Даже непонятно кто выиграл от обмена больше Финикс или Хьюстон, очевидно оба клуба, но Диллон прям хорошо вписался.
Ответ totocash
Джален Грин когда начнёт играть станет понятно
Ответ Metallurg111
Там если Малуач хотя бы как Ник Ричардс заиграет, будет грабеж просто.
