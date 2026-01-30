Купер Флэгг набрал 49 очков в матче с «Шарлотт», обновив рекорд результативности НБА среди игроков не старше 19 лет

Купер Флэгг провел самый результативный матч в карьере.

Новичок «Далласа » Купер Флэгг записал на свой счет 49 очков во встрече с «Шарлотт » (121:123). Для 1-го номера драфта-2025, которому в декабре исполнилось 19 лет, это самый результативный матч в карьере.

Флэгг обновил рекорд результативности НБА среди игроков не старше 19 лет. Предыдущее достижение (45 очков) установил Клифф Робинсон в возрасте 19 лет в составе «Нью-Джерси» в игре против «Детройта» 9 марта 1980 года.

За 38 минут на площадке Флэгг реализовал 20 из 29 с игры, в его активе 10 подборов и 2 передачи при 2 потерях.