Купер Флэгг набрал 49 очков в матче с «Шарлотт», обновив рекорд результативности НБА среди игроков не старше 19 лет
Купер Флэгг провел самый результативный матч в карьере.
Новичок «Далласа» Купер Флэгг записал на свой счет 49 очков во встрече с «Шарлотт» (121:123). Для 1-го номера драфта-2025, которому в декабре исполнилось 19 лет, это самый результативный матч в карьере.
Флэгг обновил рекорд результативности НБА среди игроков не старше 19 лет. Предыдущее достижение (45 очков) установил Клифф Робинсон в возрасте 19 лет в составе «Нью-Джерси» в игре против «Детройта» 9 марта 1980 года.
За 38 минут на площадке Флэгг реализовал 20 из 29 с игры, в его активе 10 подборов и 2 передачи при 2 потерях.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
Не Дёмин конечно, но тоже кое-что может.
Флэгг ему в руки!💪
Два кореша Кон и Купер хорошо сегодня порезвились) один почти полтинник выбил, другой трехами бомбил не надо баловаться!
А ведь сколько скепсиса было когда Кона выбрали так высоко. Не удивлюсь, если награду Новичка разделят между Купером и Коном
А может в этом и была идея Харрисона - обменять пивозавра и выиграть с Флэггом?
Сейчас погуглил, и оказывается у флэга есть брат-близнец эйс. Внешне они не особо похожи, да и ростом Купер выше стал.
Не близнец - двойняшка
Именно близнец) https://www.sports.ru/amp/post/3334886/
