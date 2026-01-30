Кон Книппел набрал 34 очка, обновив рекорд по трехочковым для новичков «Шарлотт» (8) в победном матче с «Далласом»

Книппел помог «Хорнетс» обыграть «Мэверикс», набрав 34 очка.

Новичок «Шарлотт » Кон Книппел установил новый рекорд личной результативности в матче против «Далласа », набрав 34 очка (предыдущий лучший результат – 33 очка в декабрьском матче против «Чикаго»).

За 36,5 минуты на паркете Книппел реализовал 10 из 16 бросков с игры, 8 из 12 трехочковых (новый рекорд клуба) и 6 из 6 из штрафных. Также в его активе 4 подбора и 3 передачи.

За 4,1 секунды до конца 20-летний форвард дважды попал с линии штрафного броска, принеся своей команде победные очки – 123:121.

«Хорнетс» впервые с февраля 2023 года выиграли пять матчей подряд.