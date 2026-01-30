У Бронни Джеймса появился фирменный логотип
Защитник «Лейкерс» Бронни Джеймс представил свой фирменный логотип от Nike в Кливленде, где начиналась карьера его отца Леброна Джеймса.
Джеймс-младший в среду вышел на игру против «Кавальерс» в кроссовках LeBron Witness 9 в эксклюзивной расцветке. Также на обуви впервые была нанесена строчная буква «B» с цифрой 9 внутри – отсылка к игровому номеру баскетболиста.
Логотип Бронни продолжил недавнюю тенденцию использования инициалов известных спортсменов для логотипов Nike, ранее подобное было замечено на экипировке звезды WNBA Кейтлин Кларк и испанского теннисиста Карлоса Алькараса.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Sports Illustrated
19 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Кстати, не знаете, у скольких игроков Джи-Лиги есть свои лого?)
Жил на поляне розовый Брон!
Да, Бог с вами! У Бронни просто PE версия кроссовок, украшенная его логотипом. Логотипы для игроков НБА делают десятилетиями. Причём, не только в Найк, но и почти во всех остальных брендах )
Бронни, не благодари.