У Бронни Джеймса появился фирменный логотип

Защитник «Лейкерс» Бронни Джеймс представил свой фирменный логотип от Nike в Кливленде, где начиналась карьера его отца Леброна Джеймса.

Джеймс-младший в среду вышел на игру против «Кавальерс» в кроссовках LeBron Witness 9 в эксклюзивной расцветке. Также на обуви впервые была нанесена строчная буква «B» с цифрой 9 внутри – отсылка к игровому номеру баскетболиста.

Логотип Бронни продолжил недавнюю тенденцию использования инициалов известных спортсменов для логотипов Nike, ранее подобное было замечено на экипировке звезды WNBA Кейтлин Кларк и испанского теннисиста Карлоса Алькараса.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Sports Illustrated
Не силен в новомодных логотипах, но сперва по картинке подумал, что речь идёт о маленьком свуше над большим - этакая рыба-прилипала)
Необходимая вещь, как до этого без своего лого был...
Кстати, не знаете, у скольких игроков Джи-Лиги есть свои лого?)
С таким цветом это больше ассоциируется не с буквой б, а с мягким знаком скорее))
Где баобабы вышли на склон
Жил на поляне розовый Брон!
один я вижу клешню крабью? (в самой середине)
"Логотип Бронни продолжил недавнюю тенденцию использования инициалов известных спортсменов для логотипов Nike"

Да, Бог с вами! У Бронни просто PE версия кроссовок, украшенная его логотипом. Логотипы для игроков НБА делают десятилетиями. Причём, не только в Найк, но и почти во всех остальных брендах )
Ответ Дмитрий Титов
"Логотип Бронни продолжил недавнюю тенденцию использования инициалов известных спортсменов для логотипов Nike" Да, Бог с вами! У Бронни просто PE версия кроссовок, украшенная его логотипом. Логотипы для игроков НБА делают десятилетиями. Причём, не только в Найк, но и почти во всех остальных брендах )
это, наверно, если игрок сам ничего не предлагает. Кавай сам, вроде, придумал, тот же ЛаМело.
Ответ MrFrost
это, наверно, если игрок сам ничего не предлагает. Кавай сам, вроде, придумал, тот же ЛаМело.
Дело не в том, что кто-то что-то предлагает, а в том, что получить персональную обувь с лого в том же Найке могут только уникальные атлеты (лидеры команд, участники символических пятёрок, МВЗ и т.п) и Бронни Джеймс.
... Заслужил после легендарного выхода с Клипперс 😅.Надежда NBA.
Сгненерил такой лого - https://ibb.co/MD2b0PLt
Бронни, не благодари.
Логотип скамейки?
