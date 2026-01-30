«Даллас» вывел из обращения номер Марка Агуайра

Легенда «Далласа» получила признание.

Спустя более трех десятилетий после последней игры Марка Агуайра в НБА , номер 24, под которым он выступал, был выведен из обращения и поднят под своды арены «Мэверикс» American Airlines Center.

Агуайр был выбран «Далласом » под 1-м номером на драфте 1981 года. За семь с лишним сезонов в составе команды он трижды участвовал в Матче всех звезд и в 566 матчах в форме «Мэверикс» набирал в среднем 24,6 очка, 5,7 подбора и 3,8 передачи.

В феврале 1989 года «Мэвс» обменяли Агуайра в «Детройт» на Эдриана Дэнтли. В составе «Пистонс» он выиграл два чемпионских титула подряд – в 1989 и 1990 годах.

Любое возможное напряжение между клубом и Агуайром, возникшее после обмена, похоже, исчезло прошлым летом, когда легенда клуба присутствовал на драфт-вечере «Далласа» в июне. Тогда «Мэверикс» выбрали под первым номером Купера Флэгга – впервые с тех пор, как в 1981 году аналогичным выбором стал Агуайр.

66-летний бывший форвард – пятый игрок в истории франшизы, чей номер был выведен из обращения. До него этой чести удостоились Брэд Дэвис (15), Роландо Блэкмэн (22), Дерек Харпер (12) и Дирк Новицки (41).