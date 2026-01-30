3

Леброн Джеймс о матче в Кливленде: «Вполне возможно, что это моя последняя игра здесь»

Леброн Джеймс может завершить карьеру уже в этом году.

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс после матча с «Кавальерс» в родном для него Кливленде в среду допустил, что больше не сыграет на местной арене.

На пресс-конференции у 41-летней суперзвезды НБА спросили, возникали ли у него подобные мысли по ходу встречи.

«Слушайте, ну да. Такое происходит по ходу каждого матча во время наших выездов. Я стараюсь не принимать все эти моменты как должное, ценить их. Потому что это может быть... Решение о будущем еще не принято, но, вполне возможно, что все так и получится», – признался Джеймс.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
logoНБА
logoКливленд
logoЛеброн Джеймс
logoЛейкерс
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Скорее всего планирует еще год отыграть, но не факт что получится сыграть в следующем сезоне
Ответ Metallurg111
Скорее всего планирует еще год отыграть, но не факт что получится сыграть в следующем сезоне
Я кстати задумался об этом. Почему бы королю не взять паузу на год, и вернуться в лигу на сезон-два? Нормально отдохнуть, залечить травмы и в новый поход.
Но не растеряет ли тонус?)
Уходя уходи, дед
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Брайан Уиндхорст: «Если Леброн захочет остаться, «Лейкерс» почти наверняка попросят его пойти на снижение зарплаты»
29 января, 15:19
Чарльз Баркли о будущем Леброна Джеймса: «Хотел бы увидеть, как он завершает карьеру в «Кливленде»
29 января, 14:47
Леброн Джеймс раскрыл планы по празднованию 10-летия чемпионского титула «Кэвальерс»-2016: «Будет здорово снова увидеть этих ребят»
29 января, 14:01
Джейлон Тайсон о возвращении Леброна Джеймса в Кливленд: «Теперь это город Донована Митчелла»
29 января, 07:53
Рекомендуем
Главные новости
НБА. «Бруклин» Дёмина примет «Лейкерс», «Детройт» сыграет с «Денвером» и другие матчи
вчера, 22:45
Евролига. Бросок Джериана Гранта принес «Панатинаикосу» победу над «Реалом», «Фенербахче» обыграл «Барселону» на выезде и другие результаты
вчера, 21:41
Джордан Отт и Чарльз Ли стали лучшими тренерами января в НБА
вчера, 21:07
«Бостон» обменял Анферни Саймонса в «Чикаго» на Николу Вучевича
вчера, 20:58
«Уорриорз» включились в активные переговоры об обмене Дрэймонда Грина
вчера, 20:36
Лука Дончич и Джейлен Браун признаны лучшими игроками января в НБА
вчера, 20:12Фото
🏀 NBA vs Nike! Как спортивный бренд поменял правила лиги? Узнайте в новом тесте
вчера, 20:00Тесты и игры
«Мемфис» получит крупнейшее торговое исключение в истории НБА после обмена Джарена Джексона
вчера, 19:56
Джейден Айви и Майкл Конли переходят в «Чикаго», а Кевин Хертер и Дарио Шарич отправятся в «Детройт» в рамках трехстороннего обмена
вчера, 19:40
Купер Флэгг и Кон Книппел в третий раз подряд стали лучшими новичками месяца
вчера, 19:21
Ко всем новостям
Последние новости
«Бавария» предлагает Ибону Наварро трехлетний контракт
вчера, 18:16
«Хапоэль Тель-Авив» ведет переговоры с Гершоном Ябуселе (Sport5)
вчера, 18:03
Премьер-лига. Женщины. «Динамо Курск» уверенно обыграло «Энергию»
вчера, 17:23
Лаури Маркканен о Миикке Мууринене «Я бы не беспокоился о его будущем. У него есть атлетические данные, чтобы добиться успеха»
вчера, 14:02
Сергей Кущенко об увольнении Юдина из «Локомотива»: «Наверное, Антону не хватило опыта для того, чтобы дать результат в кратчайшие сроки»
вчера, 13:46
Кэмерон Пэйн: «Главное, к чему не могу привыкнуть в Европе – это судьи и их стандарты»
вчера, 13:15
Джош Нибо выбыл минимум на две недели
вчера, 11:36
Доминик Барлоу – первый игрок «Филадельфии» со времен Чарльза Баркли с 25 очками и 10 подборами в атаке
вчера, 09:37
Еврокубок. «Шленск» взял верх над «Бахчешехиром», «Ульм» уступил «Будучности»
2 февраля, 21:06
Адриатическая лига. 27 очков Зорана Драгича не спасли «Сплит» от поражения в матче с КРКА, ФМП проиграл «Борацу Чачак»
2 февраля, 20:16
Рекомендуем