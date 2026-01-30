«Следи за своими гребаными локтями!» Кевин Дюрэнт получил удар по лицу от Вита Крейчи
Крейчи локтем попал по лицу Дюрэнта.
В одном из эпизодов матча против «Атланты» форвард «Хьюстона» Кевин Дюрэнт получил удар локтем по лицу от разыгрывающего Вита Крейчи.
«Следи за своими гребаными локтями!» – сказал Дюрэнт сопернику.
Судьи посмотрели повтор момента и не нашли оснований для перевода фола Крейчи в категорию неспортивного.
Встреча команд закончилась победой «Рокетс» – 104:86. На счету Дюрэнта 31 очко, у Крейчи – 9 очков.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Chaz NBA
