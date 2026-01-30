Видео
«Следи за своими гребаными локтями!» Кевин Дюрэнт получил удар по лицу от Вита Крейчи

Крейчи локтем попал по лицу Дюрэнта.

В одном из эпизодов матча против «Атланты» форвард «Хьюстона» Кевин Дюрэнт получил удар локтем по лицу от разыгрывающего Вита Крейчи.

«Следи за своими гребаными локтями!» – сказал Дюрэнт сопернику.

Судьи посмотрели повтор момента и не нашли оснований для перевода фола Крейчи в категорию неспортивного.

Встреча команд закончилась победой «Рокетс» – 104:86. На счету Дюрэнта 31 очко, у Крейчи – 9 очков.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Chaz NBA
logoХьюстон
logoБаскетбол - видео
logoАтланта
logoВит Крейчи
logoНБА
logoКевин Дюрэнт
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну попал и попал, даже зубы не выбил :) и зачем об этом писать новость?
Ответ Sm0k1n
Ну попал и попал, даже зубы не выбил :) и зачем об этом писать новость?
Только представьте, как это было бы раньше: бежит по улице босоногий мальчуган с пачкой газет в одной руке и размахивая одной из них в другой:
Сенсация, сенсация! Следи за своими чертовыми локтями - Крейчи попал локтем по лицу Дюрэнту! Только в нашей газете!
У КД еще тест на отцовство попутно взяли 😁
