Тайриз Макси исполнил победный «энд уан» в матче с «Кингз»
Тайриз Макси исполнил победный бросок.
Разыгрывающий «Филадельфии» Тайриз Макси стал главным героем матча против «Сакраменто» (113:111).
Макси стал автором решающего попадания с фолом на последних секундах при равном счете, записав в свой актив 40 очков и 8 передач.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
Энд уан
