Тайриз Макси исполнил победный «энд уан» в матче с «Кингз»

Тайриз Макси исполнил победный бросок.

Разыгрывающий «Филадельфии» Тайриз Макси стал главным героем матча против «Сакраменто » (113:111).

Макси стал автором решающего попадания с фолом на последних секундах при равном счете, записав в свой актив 40 очков и 8 передач.