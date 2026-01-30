Мама Янниса Адетокумбо выложила фотографию сына на арене «Майами»

Мама Янниса Адетокумбо намекнула на возможное место продолжения карьеры сына.

Мама суперзвезды НБА Янниса Адетокумбо Вероника выложила в социальных сетях старую фотографию сына на арене «Майами ».

Такие действия Вероники были восприняты многими как намек на желание сына продолжить карьеру в «Хит».

По слухам, «Бакс» готовятся к обмену многолетнего лидера перед дедлайном.