Мама Янниса Адетокумбо выложила фотографию сына на арене «Майами»

Мама Янниса Адетокумбо намекнула на возможное место продолжения карьеры сына.

Мама суперзвезды НБА Янниса Адетокумбо Вероника выложила в социальных сетях старую фотографию сына на арене «Майами».

Такие действия Вероники были восприняты многими как намек на желание сына продолжить карьеру в «Хит».

По слухам, «Бакс» готовятся к обмену многолетнего лидера перед дедлайном.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Legion Hoops
Ребят, вы хоть новость прочитайте. Нигде не сказано что на фото мама Янниса. Это фото самого Янниса на арене Хит. Мамы на фото нет
Ответ Григорий Ефимов
Зачем растроил дедуктивный метод?)
А это точно мама на фото? 🤔
Ответ гайка и болт
Вот его мама.
https://radikal.host/i/LL3Avz
Молодо мама выглядит после стольких-то родов)
Ответ Einfach Safari
вот, да, а ещё обычно об этом не задумываешься, но иногда удивляешься, как от такой маленькой женщины рождаются и вырастают такие гиганты. Жизнь это чудо всё-таки!
Ответ DaniRMadrid
Она вовсе не маленькая. Каблуков на ней нет, рост Янниса 2.11, мама ниже его на голову, шею плюс еще немного, он плечо чуть вниз наклонил и она уже по это наклоненное плечо. То есть разница в росте составляет 30, максимум 35-40 сантиметров - следовательно, рост колеблется от 170 до 185. По женским меркам это очень высокий рост.
А слева помесь Майкла Хантера и теперешнего Флойда Мэйвезера.
И подписано как Адетокунбо
Если это мама Янниса, то я папа
Ответ Ruslan Fatianov
Так ты умер уже )
