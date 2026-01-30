14

Егор Дёмин лидирует во всей НБА по точным 3-очковым в клатче в 2026 году

Егор Дёмин лидирует во всей НБА по важному показателю.

Разыгрывающий «Бруклина» Егор Дёмин является лидером НБА по точным 3-очковым в клатче в 2026 году.

В подобных ситуациях – последние 5 минут четвертой четверти или овертайм при разнице в счете не более 5 очков – 19-летний россиянин реализовал 6 дальних бросков. Это лучший результат в лиге на данный момент.

Ближайшие преследователи – Седрик Кауард («Мемфис»), Дени Авдия («Портленд»), Никил Александр-Уокер («Атланта») и Ви Джей Эджкомб («Филадельфия»). У каждого из них по 4 точных 3-очковых в клатче.

«Против меня иногда выставляют лучших персональщиков НБА». Егор Дёмин – о целях в Новом году

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Polymarket Hoops
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Неплохо для парня, которого ещё до драфта сватали в лигу ВТБ
Его с Книппелом нужно на МВЗ в конкурс трёшек. Молодые дадут там жару.
Плохо бросает, говорили "эксперты" перед сезоном. Егор доказал все на площадке, наш слоняра👍
Ответ totocash
Плохо бросает, говорили "эксперты" перед сезоном. Егор доказал все на площадке, наш слоняра👍
Ну он реально очень сильно прокачал бросок за межсезонье.
... Лига Демина😅
3 новичка в списке
Рекомендуем