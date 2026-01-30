Аарон Гордон пропустит от 4 до 6 недель, после чего состоится повторный осмотр

Аарон Гордон выбыл на длительный срок.

«Денвер » останется без форварда Аарона Гордона как минимум на месяц после того, как он получил рецидив травмы мышцы задней поверхности бедра на прошлой неделе в матче против «Милуоки».

В четверг «Наггетс» сообщили, что Гордона повторно обследуют через 4-6 недель. В этом сезоне один из лидеров команды набирает в среднем 17,7 очка и 6,2 подбора за встречу.

30-летний форвард уже пропустил 19 игр подряд в текущем сезоне из-за аналогичной травмы, полученной 21 ноября. Гордон вернулся на площадку 4 января и с тех пор постепенно наращивал игровое время.