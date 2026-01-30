5

Аарон Гордон пропустит от 4 до 6 недель, после чего состоится повторный осмотр

Аарон Гордон выбыл на длительный срок.

«Денвер» останется без форварда Аарона Гордона как минимум на месяц после того, как он получил рецидив травмы мышцы задней поверхности бедра на прошлой неделе в матче против «Милуоки».

В четверг «Наггетс» сообщили, что Гордона повторно обследуют через 4-6 недель. В этом сезоне один из лидеров команды набирает в среднем 17,7 очка и 6,2 подбора за встречу.

30-летний форвард уже пропустил 19 игр подряд в текущем сезоне из-за аналогичной травмы, полученной 21 ноября. Гордон вернулся на площадку 4 января и с тех пор постепенно наращивал игровое время.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
Хроника уже, к сожалению
Это уже какая-то хроническая проблема у Гордона, надеюсь с этим разберутся и он успеет набрать форму к ПО.
Да что ж такое
Недолеченный вышел, словил рецидив?
Это очень противная травма. По себе знаю.
Казалось уже полностью восстановился и забыл о ней - а потом в какой то момент после резкого рывка может случиться рецидив.(((
