НБА объявила новые даты перенесенных матчей

Перенесенные матчи НБА получили новые даты.

НБА объявила о переносе двух матчей, которые были отложены на неделе из-за неблагоприятных погодных условий в регионах Далласа и Мемфиса , и скорректировала расписание еще двух игр.

Матч «Денвер » – «Мемфис» перенесен на 19 марта, «Даллас» – «Милуоки» пройдет 1 апреля. Также игру «Нью-Йорк » – «Мемфис» сдвинут с 19 марта на 2 апреля, а «Даллас» – «Мемфис» – с 2 апреля на 13 марта.

Начало всех указанных встреч – в 03.00 по Москве.