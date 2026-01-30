НБА объявила новые даты перенесенных матчей
Перенесенные матчи НБА получили новые даты.
НБА объявила о переносе двух матчей, которые были отложены на неделе из-за неблагоприятных погодных условий в регионах Далласа и Мемфиса, и скорректировала расписание еще двух игр.
Матч «Денвер» – «Мемфис» перенесен на 19 марта, «Даллас» – «Милуоки» пройдет 1 апреля. Также игру «Нью-Йорк» – «Мемфис» сдвинут с 19 марта на 2 апреля, а «Даллас» – «Мемфис» – с 2 апреля на 13 марта.
Начало всех указанных встреч – в 03.00 по Москве.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: аккаунт пресс-службы НБА в соцсети X
