НБА. 49 очков Купера Флэгга не спасли «Даллас» от проигрыша «Шарлотт», 40 очков Диллона Брукса помогли «Финиксу» победить «Детройт» и другие результаты

30 января в рамках регулярного чемпионата НБА прошли восемь матчей.

«Финикс » победил «Детройт » (114:96) благодаря 40 очкам Диллона Брукса (13 из 22 с игры, 4 из 7 из-за дуги, 10 из 12 с линии).

«Филадельфия» обыграла «Сакраменто» (113:111) благодаря 40 очкам и победному броску Тайриза Макси из-под кольца за 1,3 секунды до конца. Макси реализовал 12 из 18 бросков с игры, 4 из 9 трехочковых и 12 из 13 штрафных.

49 очков Купера Флэгга (20 из 29 с игры, 3 из 5 из-за дуги, 6 из 6 с линии) не хватило для победы «Далласа» над «Шарлотт» (121:123).

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.