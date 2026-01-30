НБА. 49 очков Купера Флэгга не спасли «Даллас» от проигрыша «Шарлотт», 40 очков Диллона Брукса помогли «Финиксу» победить «Детройт» и другие результаты
30 января в рамках регулярного чемпионата НБА прошли восемь матчей.
«Финикс» победил «Детройт» (114:96) благодаря 40 очкам Диллона Брукса (13 из 22 с игры, 4 из 7 из-за дуги, 10 из 12 с линии).
«Филадельфия» обыграла «Сакраменто» (113:111) благодаря 40 очкам и победному броску Тайриза Макси из-под кольца за 1,3 секунды до конца. Макси реализовал 12 из 18 бросков с игры, 4 из 9 трехочковых и 12 из 13 штрафных.
49 очков Купера Флэгга (20 из 29 с игры, 3 из 5 из-за дуги, 6 из 6 с линии) не хватило для победы «Далласа» над «Шарлотт» (121:123).
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Первой встрече лучших новичков сезона в рамках официальной игры НБА посвящена сегодняшняя статья Нью-Йорк Таймс о том, как бывшие соседи по студенческой комнате продолжают дружить и после перехода в разные команды, обсуждают "квартиры, семьи и девушек, а не баскетбол" и т.д.
Полностью прочесть статью без регистрации/подписки не удалось, да и фиг с ней, просто сам факт ее опубликования показывает значимость события для Америки.
Обе команды в бэк-ту-бэке.
Книппел набрал против Мемфиса скромные для себя 10 очков, но сейчас вся команда Хорнетс на таком подъеме, что и этого хватило и для уверенной победы и экономии сил. В гостях у Далласа Шарлотт теперь считается фаворитом у букмекеров. Дожили, что называется.
Флэгг не играл с Миннесотой из-за проблем с голеностопом, однако, по словам Кидда, тот надеется, что с Шарлотт Купер сыграет. Скорее всего, так и было изначально запланировано, что из двух игр б-т-б Флэгг сможет сыграть одну, и ее выбор был очевиден.
Мне также интересно, что Болл сегодня покажет.
В перерыве матча пройдет церемония поднятия под своды арены AAC баннера "24 Mark Aguirre 1981-1989". Клуб в последнее время активно продвигает докьюбанвкую эпоху Маверикс. Так, на церемонии драфта Даллас представлял один из лидеров команды 80-х Роландо Блэкмэн, вчера на матче чествовали сооснователя, бывшего президента и ГМ-а клуба Норма Сонджу, а теперь наступает очередь афро-американо-мексиканской легенды Марка Агирре (исп) или Агуайра (англ). Данный игрок, которого в России называют и так и этак, занимает третье место в списке лучших скореров в истории клуба как по общему, так и по среднему числу очков за игру. Изначально его 24-й номер не планировался к выводу из-за плохих отношений между клубом и игроком и под этими цифрами поиграл целый ряд игроков, включая единственного россиянина в истории Мавс - Павла Подкользина. Позже номер был выведен решением Кьюбана в честь трагически погибшего Кобе Брайаната. Теперь же попавший в немилость болельщиков после известных событий новый владелец клуба Патрик Дюмон, активно ищущий поддержки ветеранов и легенд Далласа, лично положил конец неприязни между игроком и клубом, предложив вывести номер Марка Аг... как его фамилию объявят на церемонии, так и буду его дальше называть)
