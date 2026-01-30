  • Спортс
НБА. 49 очков Купера Флэгга не спасли «Даллас» от проигрыша «Шарлотт», 40 очков Диллона Брукса помогли «Финиксу» победить «Детройт» и другие результаты

30 января в рамках регулярного чемпионата НБА прошли восемь матчей.

«Финикс» победил «Детройт» (114:96) благодаря 40 очкам Диллона Брукса (13 из 22 с игры, 4 из 7 из-за дуги, 10 из 12 с линии).

«Филадельфия» обыграла «Сакраменто» (113:111) благодаря 40 очкам и победному броску Тайриза Макси из-под кольца за 1,3 секунды до конца. Макси реализовал 12 из 18 бросков с игры, 4 из 9 трехочковых и 12 из 13 штрафных.

49 очков Купера Флэгга (20 из 29 с игры, 3 из 5 из-за дуги, 6 из 6 с линии) не хватило для победы «Далласа» над «Шарлотт» (121:123).

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Включил Бруклин-Денвер, услышал что Егор сегодня не играет, выключил Брулин-Денвер
Ответ totocash
Включил Бруклин-Денвер, услышал что Егор сегодня не играет, выключил Брулин-Денвер
Пять баллов за это .
Ответ totocash
Включил Бруклин-Денвер, услышал что Егор сегодня не играет, выключил Брулин-Денвер
Пять баллов за это .
Когда смотришь игру Сакраменто, задаёшь себе вопрос - Как ген.менеджер сумел собрать настолько несовместимый состав...

Взять идеального игрока для быстрой игры + шикарного кетч энд шутера в лице Лавина, добавив к нему айзо баскетбол ДеРозана, который обожает стучать с мячом, добавив к этому Сабониса, который раскрывается в быстром баскетболе и с разыгрывающим что угрожает с периметра, и добавив снова к этим людям Шредера и Уэстбрука, абсолютно не опасных на периметре, и которые без мяча бесполезны, при этом в краску они не способны взрываться легко, так как защита знает что они степбеками не положат 20 очков😂😂😂

Каждый мешает друг другу, это просто жесть какая то
Ответ Flag1111
Когда смотришь игру Сакраменто, задаёшь себе вопрос - Как ген.менеджер сумел собрать настолько несовместимый состав... Взять идеального игрока для быстрой игры + шикарного кетч энд шутера в лице Лавина, добавив к нему айзо баскетбол ДеРозана, который обожает стучать с мячом, добавив к этому Сабониса, который раскрывается в быстром баскетболе и с разыгрывающим что угрожает с периметра, и добавив снова к этим людям Шредера и Уэстбрука, абсолютно не опасных на периметре, и которые без мяча бесполезны, при этом в краску они не способны взрываться легко, так как защита знает что они степбеками не положат 20 очков😂😂😂 Каждый мешает друг другу, это просто жесть какая то
Они же всё хотят туда ещё Кумингу домешать, чтобы коктейль вышел ещё более бодрящим
Даллас - Шарлотт: Кон или Купер?
Первой встрече лучших новичков сезона в рамках официальной игры НБА посвящена сегодняшняя статья Нью-Йорк Таймс о том, как бывшие соседи по студенческой комнате продолжают дружить и после перехода в разные команды, обсуждают "квартиры, семьи и девушек, а не баскетбол" и т.д.
Полностью прочесть статью без регистрации/подписки не удалось, да и фиг с ней, просто сам факт ее опубликования показывает значимость события для Америки.
Обе команды в бэк-ту-бэке.
Книппел набрал против Мемфиса скромные для себя 10 очков, но сейчас вся команда Хорнетс на таком подъеме, что и этого хватило и для уверенной победы и экономии сил. В гостях у Далласа Шарлотт теперь считается фаворитом у букмекеров. Дожили, что называется.
Флэгг не играл с Миннесотой из-за проблем с голеностопом, однако, по словам Кидда, тот надеется, что с Шарлотт Купер сыграет. Скорее всего, так и было изначально запланировано, что из двух игр б-т-б Флэгг сможет сыграть одну, и ее выбор был очевиден.
Ответ D-M
Даллас - Шарлотт: Кон или Купер? Первой встрече лучших новичков сезона в рамках официальной игры НБА посвящена сегодняшняя статья Нью-Йорк Таймс о том, как бывшие соседи по студенческой комнате продолжают дружить и после перехода в разные команды, обсуждают "квартиры, семьи и девушек, а не баскетбол" и т.д. Полностью прочесть статью без регистрации/подписки не удалось, да и фиг с ней, просто сам факт ее опубликования показывает значимость события для Америки. Обе команды в бэк-ту-бэке. Книппел набрал против Мемфиса скромные для себя 10 очков, но сейчас вся команда Хорнетс на таком подъеме, что и этого хватило и для уверенной победы и экономии сил. В гостях у Далласа Шарлотт теперь считается фаворитом у букмекеров. Дожили, что называется. Флэгг не играл с Миннесотой из-за проблем с голеностопом, однако, по словам Кидда, тот надеется, что с Шарлотт Купер сыграет. Скорее всего, так и было изначально запланировано, что из двух игр б-т-б Флэгг сможет сыграть одну, и ее выбор был очевиден.
Сладко расписал! Заинтриговал!

Мне также интересно, что Болл сегодня покажет.
Ответ D-M
Даллас - Шарлотт: Кон или Купер? Первой встрече лучших новичков сезона в рамках официальной игры НБА посвящена сегодняшняя статья Нью-Йорк Таймс о том, как бывшие соседи по студенческой комнате продолжают дружить и после перехода в разные команды, обсуждают "квартиры, семьи и девушек, а не баскетбол" и т.д. Полностью прочесть статью без регистрации/подписки не удалось, да и фиг с ней, просто сам факт ее опубликования показывает значимость события для Америки. Обе команды в бэк-ту-бэке. Книппел набрал против Мемфиса скромные для себя 10 очков, но сейчас вся команда Хорнетс на таком подъеме, что и этого хватило и для уверенной победы и экономии сил. В гостях у Далласа Шарлотт теперь считается фаворитом у букмекеров. Дожили, что называется. Флэгг не играл с Миннесотой из-за проблем с голеностопом, однако, по словам Кидда, тот надеется, что с Шарлотт Купер сыграет. Скорее всего, так и было изначально запланировано, что из двух игр б-т-б Флэгг сможет сыграть одну, и ее выбор был очевиден.
Шутки шутками, но у Шарлотт состав один из наиболее талантливых в лиге. И в принципе вероятность того что через 3-5 лет мы будем обсуждать возможную династию в шарлотт - не нулевая
Спасибо Кону и Флэгу за это великолепное шоу…это было реально круто 👍
Всех болел Шарлотт с победой
С нетерпением ждём ждём следующий матч между этими командами более чем уверен что будет снова новая история
Не знаю, что смотрите вы, но в Далласе соседи по комнате сейчас творят новичковую историю. Книппел - 19 очков (5 из 6 трешек, а двушки и штрафы вообще без промаха), Флэгг - 25 очков (там тоже все с отличным процентом). Это не за матч! Это за первую половину! Во второй могут быть знаменательные рекорды. А сейчас поднимаем баннер Марка Агуайра.
Даллас - Шарлотт: Агуайр или Агирре?
В перерыве матча пройдет церемония поднятия под своды арены AAC баннера "24 Mark Aguirre 1981-1989". Клуб в последнее время активно продвигает докьюбанвкую эпоху Маверикс. Так, на церемонии драфта Даллас представлял один из лидеров команды 80-х Роландо Блэкмэн, вчера на матче чествовали сооснователя, бывшего президента и ГМ-а клуба Норма Сонджу, а теперь наступает очередь афро-американо-мексиканской легенды Марка Агирре (исп) или Агуайра (англ). Данный игрок, которого в России называют и так и этак, занимает третье место в списке лучших скореров в истории клуба как по общему, так и по среднему числу очков за игру. Изначально его 24-й номер не планировался к выводу из-за плохих отношений между клубом и игроком и под этими цифрами поиграл целый ряд игроков, включая единственного россиянина в истории Мавс - Павла Подкользина. Позже номер был выведен решением Кьюбана в честь трагически погибшего Кобе Брайаната. Теперь же попавший в немилость болельщиков после известных событий новый владелец клуба Патрик Дюмон, активно ищущий поддержки ветеранов и легенд Далласа, лично положил конец неприязни между игроком и клубом, предложив вывести номер Марка Аг... как его фамилию объявят на церемонии, так и буду его дальше называть)
Ответ D-M
Даллас - Шарлотт: Агуайр или Агирре? В перерыве матча пройдет церемония поднятия под своды арены AAC баннера "24 Mark Aguirre 1981-1989". Клуб в последнее время активно продвигает докьюбанвкую эпоху Маверикс. Так, на церемонии драфта Даллас представлял один из лидеров команды 80-х Роландо Блэкмэн, вчера на матче чествовали сооснователя, бывшего президента и ГМ-а клуба Норма Сонджу, а теперь наступает очередь афро-американо-мексиканской легенды Марка Агирре (исп) или Агуайра (англ). Данный игрок, которого в России называют и так и этак, занимает третье место в списке лучших скореров в истории клуба как по общему, так и по среднему числу очков за игру. Изначально его 24-й номер не планировался к выводу из-за плохих отношений между клубом и игроком и под этими цифрами поиграл целый ряд игроков, включая единственного россиянина в истории Мавс - Павла Подкользина. Позже номер был выведен решением Кьюбана в честь трагически погибшего Кобе Брайаната. Теперь же попавший в немилость болельщиков после известных событий новый владелец клуба Патрик Дюмон, активно ищущий поддержки ветеранов и легенд Далласа, лично положил конец неприязни между игроком и клубом, предложив вывести номер Марка Аг... как его фамилию объявят на церемонии, так и буду его дальше называть)
Похоже ДиркМавз возвернулся? Луковый шок прошёл и жизнь продолжается? Всё правильно.
Ответ Pomor191
Похоже ДиркМавз возвернулся? Луковый шок прошёл и жизнь продолжается? Всё правильно.
Не похоже что это ДиркМавз, ты что.
DirkMavs обычно пишет вот так - 😍🏀✌❤🌴🍴🤶🙏🫰⭐🍎🚗🎂🧍🐭🍕👏👌🌸💐
Вот это противостояние Флэгга и Книппела 🔥🔥🔥
Ответ Кефтеме
Вот это противостояние Флэгга и Книппела 🔥🔥🔥
Они еще и в защите друг друга держат в каждом втором владении, причем Купер неплохо сдерживает Кона, а сам забивает через него, кажется, вообще всё
Ответ D-M
Они еще и в защите друг друга держат в каждом втором владении, причем Купер неплохо сдерживает Кона, а сам забивает через него, кажется, вообще всё
Где неплохо-то ахах. У Кона 10/16 и 32 очка
Поздравляю всех любителей НБА
У нас, в лиге, новая дуэль: Флэгг vs Книппел 👏👏
Брукс 40 очков. Срочно на ОллСтарс
Ответ Илья Купол
Брукс 40 очков. Срочно на ОллСтарс
Брукса ещё незаслуженно обходят в обсуждении на самого прогрессирующего , все кандидаты, кроме Дилона
Ответ Мурзин Ринат
Брукса ещё незаслуженно обходят в обсуждении на самого прогрессирующего , все кандидаты, кроме Дилона
Ему 30 лет, какой МИП?))
Брукс хорош, Санз с победой.
Рекомендуем